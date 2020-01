Stort fald i antallet af indbrud i Odense

Antallet af anmeldte indbrud i Odense er i løbet af de seneste fem år faldet markant. Faktisk var der mere end en tredjedel færre indbrud i Odense i 2019, end der var i 2015. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det handler meget om, at danskerne er gået sammen om at forebygge indbrud. Britt Wendelboe, programchef Bo Trygt

Kigger man på hele Fyn, er billedet mere blandet. Det fortæller Britt Wendelboe, der er programchef i Bo Trygt.

- Det er både gået op og ned. Hvis du ser på Odense, så er det gået rigtig, rigtig godt. De har haft en meget kraftig reduktion i antallet af indbrud, mens at i andre byer er det gået mindre godt. For eksempel i Svendborg og Nyborg er der kommet lidt flere indbrud, siger hun.

I 2015 blev der anmeldt 1430 indbrud i Odense, mens tallet i 2019 var faldet til 940.

Nabohjælp hjælper

TrygFonden, RealDania og Det Kriminalpræventive Råd står i samarbejde bag Bo Trygt, som arbejder for at forebygge indbrud. Målet er at nedbringe antallet af indbrud i Danmark til samme niveau, som der er i nabolandene.

Ifølge programchefen kan nedgangen hænge sammen med udbredningen af NaboHjælp.

- Det handler meget om, at danskerne er gået sammen om at forebygge indbrud. Det er både den enkelte borger, og det er nabolaget, og det er politiet. Vi ser også nogle kommuner for alvor gå foran og sætte indbrudsforebyggelse på dagsordenen, siger hun.

Britt Wendelboe fortæller, at det kan have stor betydning, hvis man arbejder sammen med folk i lokalområdet om at holde sit nabolag indbrudsfrit.

- Nabohjælp kan faktisk forebygge op til hver fjerde indbrud, og det, som nabohjælp gør, er, at det kan få et hus til at se levende ud, mens man er på ferie. Hvis naboen parkerer bilen i ens indkørsel og så videre, siger hun.

Læs også Forsøgte at røve cigaretter - men så tog ekspedienten kniven til morgenbrødet

Rekordlavt tal

På landsplan blev der i 2019 anmeldt 24.553 indbrud i private hjem. Ifølge kampagnen Bo Trygt er tallet det laveste antal i 35 år. Tallene hos Danmarks Statistik går dog kun 30 år tilbage.

De seneste år har danskerne anmeldt mellem 29.000-35.000 indbrud i private hjem, og tallet fra 2019 er altså betydeligt lavere.

Læs også Lars sagde fra over for bandetrusler: - Det har haft store konsekvenser for mig

Udover at hjælpe hinanden gennem nabohjælp kan man også sikre sig, at ens hjem er så godt rustet som muligt, fortæller programchefen.

- Prøv at se på dit hus med tyvens briller. Hvor ville han typisk bryde ind henne? Det er typisk et vindue - forstærk det, så det ikke er lige så let at komme ind ad. Klip hækken ned, så naboerne bedre kan se, hvad der sker, siger hun.

Hold musen over din kommune for at se udviklingen i antallet af anmeldte indbrud.