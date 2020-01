Stort regnvejr har kurs mod Fyn

Lørdag aften bliver tør og stormende på Fyn med stedvis kuling omkring Sydfynske Øhav, men tørvejret holder ikke ved.

Læs også Kvinde holdt hundehvalpe fanget i mørk trækasse

Et større regnvejrsområde har i løbet af natten til søndag direkte kurs mod Fyn fra nord.

- Regnen trækker ned over Jylland i løbet af aftentimerne. Det skyldes, at fronten, som er ansvarlig for regnvejret, trækker ned over hele landet, så dagen begynder med regn, siger meteorolog Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

- I løbet af dagen trækker regnen mod syd og øst, så det primært bliver de egne her (Fyn, red.), der bliver ramt, forklarer meteorologen.

Ifølge TV 2 Vejret kan et stort regnvejrsområde blive hængende over dele af Fyn store dele af søndagen. Foto: TV 2 VEJRET

I forbindelse med regnvejret vil det fortsat blæse kraftigt. I takt med at det begynder at klare op i løbet af søndagen, vil vinden aftage.

På nogle dele af Fyn kan regnvejret blive hængende til og med søndag aften.