Stort skunkfund på Fyn: Første tiltalte har fået dom

En sag om 159 kilo skunk har fredag resulteret i sin første dom, hvor en 32-årig sønderjyde ved retten i Odense blev idømt to år og seks måneders fængsel for produktion af nakotika.

Det oplyser anklager ved Fyns Politi Claus Lauritzen.

Sagen tager sin begyndelse 3. marts i år, hvor Fyns Politi ryddede et skunklaboratorie i en gammel fabriksbygning i Bred ved Vissenbjerg. Her blev otte personer ifølge Claus Lauritzen anholdt og sigtet for fremstillingen af narkotika.

Blandt de otte anholdte var sønderjyden, der fredag fik sin dom.

Kun to dage efter anholdelserne i Bred slog Fyns Politi til mod en addresse i Middelfart. Her fandt man ligeledes et laboratorium i en lagerbygning.

I alt drejer det sig om 159 kilo skunk fra de to laboratorier. Dermed er der tale om det største fund af skunk i en sag på Fyn nogensinde.

Tvunget til at producere skunk

Den 32-årige sønderjyde, blev ifølge anklager ved Fyns Politi, Claus Lauritzen, tvunget til at arbejde i bygningen i Bred.

I retten forklarede den dømte, hvordan han havde opbygget gæld til en person, der derefter krævede, at den 32-årige skulle arbejde i skunklaboratoriet.

Efter at have modtaget sin dom har den 32-årige bedt om betænkningstid.

Der kan ifølge anklager Claus Lauritzen ikke siges mere om, hvorvidt fundet af de to skunklaboratorier og den store mængde skunk har forbindelse til bandekriminaliteten på Fyn.

I alt er 11 personer med forbindelse til fundene sigtede i sagen. Otte blev anholdt på stedet i Bred og tre mere er sigtet i efterforskningen, som omhandler flere skunklaboratorier, end blot de to i Bred og Middelfart.

Den ene af disse tre skal i retten den 26. maj.