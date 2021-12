Stortalent forlod OB og tog til USA - nu står han uden kontrakt

Det tidligere OB-talent, Mathias Jørgensen er blevet fritstillet af sin nu tidligere amerikanske arbejdsgiver New York Red Bulls.

Klubben på østkysten vælger ikke at forlænge deres kontrakt med Mathias Jørgensen efter tre år med angriberen.



Det skriver klubben onsdag på sin hjemmeside.

Mathias Jørgensen skiftede til New York Red Bulls efter et mindre gennembrud i efterårssæsonen i 2019. Her blev den kun 18-årige angriber solgt af OB for et tocifret millionbeløb.