Han oplever ugentligt, at toget er forsinket eller slet ikke kører. Han har fået kompensation udbetalt, men han så langt hellere at toget kørte efter planen. Han mener ikke, at kvaliteten af det produkt DSB leverer er god nok.



- Kvaliteten er simpelthen for dårlig. Det er et produkt, som ikke svarer til det, jeg har betalt for, siger han.

Ifølge DSB skyldes de mange forsinkede og aflyste tog blandt andet omfattende sporarbejder.

- I de her år, hvor jernbanen er omdannet til én stor byggeplads med opgradering af spor, signaler og opsætning af kørestrøm, er det forventeligt og helt rimeligt, at vi udbetaler mere i kompensation, udtaler DSB’s informationschef Tony Bispeskov i en pressemeddelelse.



Han tilføjer, at DSB er blevet bedre til at gøre opmærksom på muligheden for at få kompensation, og at det giver flere udbetalinger.