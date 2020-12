Straffen for vanvidsbilisme stiger: - Det er jeg rigtig glad for, siger Peter Rahbæk Juel

Hasarderet kørsel og voldsomme hastighedsovertrædelser skal bekæmpes med højere straffe.

Det er resultatet af den aftale, som et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om.

Bilister vil kunne få frataget deres bil, og under særlig grove omstændigheder vil straffen kunne mere end fordobles. Og den politiske aftale mødes med tilfredshed i Odense.

- Det er jeg rigtig glad for. Det er et emne, jeg selv har bragt på banen før. Jeg har fulgt det tæt, da det er noget, vi i Odense desværre har haft store problemer med siger Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune.

Ud over betydeligt højere straffe indebærer den politiske aftale også, at færdselsovertrædelser, der har givet ubetinget fængsel, vil komme på bilistens straffeattest.

Jeg har råbt op efter aftalen efterhånden i lang tid Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune

Pletten på straffeattesten skal hjælpe eksempelvis leasingselskaber til at se, om en person er dømt for vanvidskørsel, inden en bil bliver udlejet til vedkommende.

Bekæmpelse af bandekriminalitet

- De leasede biler, som med stor sandsynlighed har tilknytning til bandemiljøet, kan vi få bugt med. Så det her er et blandt flere værktøjer, der kan gøre noget ved bandekriminaliteten i Odense, og også kan gøre det tryggere at færdes i trafikken, siger Peter Rahbæk Juel.

Den politiske aftale byder blandt andet på, at politiet og kommunerne skal gå i dialog for at få skabt bedre muligheder for at lave bump og sænke hastighederne på strækninger, som netop er plaget af vanvidsbillister.

- Der er allerede arbejde i gang. Vi har allerede sat vejbump op, hvor der har været udfordringer, siger borgmesteren.

Fyn ramt af vanvidsbilisme

Der har været flere eksempler på vanvidsbilisme på Fyn bare det seneste år.

Blandt andet da en 26-årig mand med 154 kilometer i timen påkørte en bil på Nordfyn og dræbte tre personer i bilen.

Er aftalen kommet for sent?

- Jeg er rigtig glad for, at den er kommet. Jeg har råbt op efter aftalen efterhånden i lang tid. På den måde er jeg glad for aftalen. Men det er selvfølgelig klart, at for dem, der har været ofre for vanvidsbilisme, er det svært at komme at sige, at det her ikke skulle komme tidligere.

- Der er alt for mange odenseanere, der på førstehånd har oplevet den her vanvidsbilisme i byen. Det kan forhåbentlig blive starten på et vendepunkt, siger Peter Rahbæk Juel afslutningsvis.