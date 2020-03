Strandet på stillehavsø: - Vi vil bare gerne hjem

Tusindvis af danskere befinder sig i øjeblikket stadig uden for landets grænser på udlandsophold og ferier.

Mange af dem har ikke mulighed for at vende hjem, på trods af at regeringen på det kraftigste opfordrer dem til det på grund af coronakrisen.

Fynske Peter Salling og Frederikke Ulriksen kan heller ikke komme hjem.

Siden januar har de to studenter fra Odense Katedralskole været på backpackrejse gennem Stillehavsområdet. De befinder sig lige nu i hovedstaden Apaia på stillehavsøen Samoa, der så småt er begyndt at lukke ned, fordi folk rejser derfra.

- Hotellet, hvor vi var før, blev lukket ned, så vi blev bedt om at finde et andet sted at bo, fordi meget er lukket ned her på Samoa, fortæller Frederikke Ulriksen.

I første omgang har de to unge selv forsøgt at ombooke deres flybilletter gennem selskabet Kilroy, så de kunne vende hjem den 21. marts.

Frederikke Ulriksen havde fået en billet hjem via Australien, mens Peter Salling kunne komme hjem til Danmark via Fiji. Men dagen inden afrejse opstod der problemer, fordi begge lande lukkede for indkommende flytrafik.

- Lige nu er der lukket ned for næsten al trafik. Der er kun et fly om ugen, der flyver til New Zealand, men det fly kan vi ikke komme med, for New Zealand har lukket for flytrafik og transits. Det er kun for newzealændere, der skal hjem, siger Frederikke Ulriksen.

I kontakt med myndighederne

Undervejs i processen har de to rejsekammerater løbende været i kontakt med både flyselskab, rejsebureau, Udenrigsministeriet og den danske Ambassade i Australien. Alligevel er udsigterne til at komme hjem usikre.

- Vi får de nyeste opdateringer fra ambassaden, så vi er på og går efter alle muligheder. Men nu er der ingen muligheder. Der er kun tilbage at vente på, at New Zealand åbner for transit igen, fortæller Frederikke Ulriksen.

Sådan er reglerne for ind- og udrejse: På grund af risikoen for smitte med covid-19 fraråder Udenrigsministeriet i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til udlandet og opfordrer danske rejsende, der befinder sig ude i verden til at tage hjem, så snart det er muligt.



Du bør undersøge mulighederne for at udrejse i dialog med dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab.



Alle borgere i Danmark, der kommer hjem fra privat rejse i udlandet, opfordres kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Husk at begrænse fysisk kontakt både på hjemrejsen og når du kommer hjem. Det gælder også i og på turen hjem fra lufthavnen. Vejledningen gælder foreløbig indtil den 13. april, medmindre der bliver behov for ændringer tidligere. Kilde: Udenrigsministeriet. Oplysningerne er opdateret søndag den 22. marts klokken 22.30.​ Se mere

De har også været i kontakt med venner, der nåede hjem fra deres backpackrejser i tide og som nu sidder i karantæne. Peter Salling så hellere, at det også skete for ham og Frederikke.

- Jeg kan mærke, at jeg hellere vil sidde i karantæne hjemme i Danmark. Nu begynder tingene at rulle, og det er sikkert bare et spørgsmål om tid, før den første er smittet i Samoa, og så er sundhedssystemet altså ikke helt det samme her som i Danmark, siger Peter Salling.

Skal måske finde nyt sted

Indtil videre kan de to studenter stadig bevæge sig frit udenfor i grupper på under fem personer, og de har det godt, forsikrer Frederikke Ulriksen.

Nu håber de bare, at deres hotel vil fortsætte med at holde åbent.

- Forhåbentlig kan vi blive her på hotellet, indtil vi skal hjem. Men hvis det ender med at lukke, skal vi nok finde et sted at være, siger Peter Salling.