Streamingtjenester skal betale til dansk indhold: Magnus tør drømme om at ende på Netflix

- Det er fedt. Det betyder, at vi i Danmark får lov til at producere noget, som kan konkurrere mere med det, der ligger i forvejen. jeg behøver ikke at tænke, at jeg skal rejse langt væk. Jeg kan måske realisere det her i Dan,ark, og er jeg rigtig heldig på Fyn, siger han.



Og mens han sidder og kigger på Netflix, så lever drømmen pludselig lidt mere om at se sin egen tv-serie.

- Jeg ser da for mig, at jeg ikke behøver at tænke, at jeg har grå hår, før der ligger noget på Netflix, jeg har været med til at lave. Det kan være svært at tro, at det kan ske i Danmark, men får vi flere midler, så kan den her drøm måske lettere realiseres herfra, smiler Magnus Axelsen.