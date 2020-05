Strejke mod bøfhus udsat: - Vi er bekymrede for konkurs

Den lange kamp mellem Jensen Bøfhus og 3F er blevet sat på foreløbig pause af fagforeningen. De vil nemlig ikke risikere, at restaurantkæden går konkurs. Det skriver 3F i en pressemeddelse.

Den 7. april varslede fagforeningen ellers strejke mod Jensen Bøfhus, og planen var, at den skulle iværksættes 1. juni. Men den er nu udsat.

Lige nu skal restauranterne have lov til at genåbne efter flere ugers lukning Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær, 3F Privat Service, Hotel og Restauration

- Med Jensens Bøfhus' meget skrøbelige økonomiske situation og med den store uvished om, hvordan det vil gå i restaurationsbranchen, når de lukker op på mandag, er vi i 3F bekymrede for, at Jensens Bøfhus vil gå konkurs. Det er ikke vores mål, siger Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær i 3F Privat Service, Hotel og Restauration i pressemeddelelsen.

Problemer med overenskomstforhandlinger

Strejken blev varslet som et modsvar, efter Jensen Bøfhus i marts gennemførte en lockout af 3F's medlemmer.

Forud for lockouten lå halvandet års overenskomstforhandlinger mellem restaurantkæden og fagforbundet.

Ved at gennemføre en lockout frigjorde Jensens Bøfhus sig fra den overenskomst, restaurantkæden har haft med 3F i mere end 30 år.

- 3F ønsker, at Jensens Bøfhus igen skal sætte sig til forhandlingsbordet. Vores mål er at holde hånden under arbejdspladser i restaurationsbranchen og sikre ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte, siger Peter Lykke Nielsen.

Restauranterne skal have lov til at genåbne

På grund af Jensens Bøfhus' lockout af sine medarbejdere kunne kæden ikke modtage støtte fra statens hjælpepakker, og som en konsekvens af dette måtte bøfhuset fyre op mod 250 ansatte.

Fagforeningen mener, at de tilbageværende medarbejderes vilkår kun vil blive forværret, nu når overenskomsten ikke længere gælder.

- 3F vil løbende vurdere situationen i forhold til, hvornår forbundet vil genvarsle strejke og sympatistrejker, hvis Jensens Bøfhus afviser nye forhandlinger, men lige nu skal restauranterne have lov til at genåbne efter flere ugers lukning, siger Peter Lykke Nielsen.

TV 2/Fyn arbejder i øjeblikket på at få en kommentar fra Jensens Bøfhus. Restaurantens direktør er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.