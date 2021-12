Strejke, corona og opsigelser: Så lang tid venter patienterne på behandling

Og selvom der er tale om sygdomme, der ikke er livstruende, så frygter Ulla Geertsen, hvad den lange ventetid alligevel kan få af betydning for patienterne.

- Nogen patienter går med gener, de ikke kan blive behandlet for og som kan få længerevarende konsekvenser. Der er en potentiel risiko for at godartede tilstande kan udvikle sig til noget, der kan blive alvorligt for patienten.

Millioner på vej

For at få bugt med de store ophobninger vil Regionen afsætte et større millionbeløb, men det er ikke til at sige præcis hvor meget, der kan afsættes.

- Det vil kræve mange penge, men vi kigger ikke på en sum. Vi får beskrevet en række tiltag og ser så på, hvad det kommer til at koste. Så må man finde pengene, forklarer Poul-Erik Svendsen og forsikrer, at sygeplejerskerne kan forvente at få et brugbart tilskud.