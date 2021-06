Strejke på Lillebæltsbroen: - De kan godt se, at vi sygeplejersker er mere værd

- Vi mærker som sygeplejersker, at vi har en kæmpemæssig folkelig opbakning. Vi får en varm støtte fra vores medborgere. De kan godt se, at vi sygeplejersker er mere værd, lyder det fra Mette Løvendahl.



Flygter fra faget

Ifølge sygeplejersken er det da heller ikke kun for sygeplejerskernes egen skyld, at de har nedlagt arbejdet.

- Vi gør det også for at sikre fremtiden for borgerne på Fyn, fordi det er et faktum, at sygeplejersker lige i øjeblikket flygter fra faget. Det gør vi, fordi vores løn ikke står mål med de arbejdsopgaver og kompetencer, man forlanger.