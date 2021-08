Strejken udvides: Én person tilbage til at visitere patienter til privathospitaler

- Den ene medarbejder kan i sagens natur slet ikke følge med efterspørgslen fra patienternes side. Dels fordi vi har flere patienter, der har brug for hjælp, og dels fordi funktionen er udtaget til strejke, så vi går fra at være syv til at være en enkelt medarbejder, fortæller afdelingschefen i Regionshuset, Mads Haugaard.

Strejken kradser

Afdelingschefen anslår, at den tilbageværende medarbejder kan nå omkring 40-50 sager om dagen.

- Vi kan mærke på de henvendelser, vi får fra patienterne, at der er rigtig mange patienter, der er ramt af konflikten, som er frustrerede. Vi kan mærke, at strejken virkelig begynder at kradse rundt omkring, siger Mads Haugaard.

Patienter har ret til at blive henvist til et andet sygehus eller privathospital, hvis Region Syddanmark ikke inden for 30 dage kan undersøge eller behandle patienten.