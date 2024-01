Færre kvinder end mænd får diagnosen ADHD, og de der får diagnosen, får den i gennemsnit først 8 til 11 år efter mændene. Det sker til trods for, at ADHD er en medfødt tilstand, der er til stede hele livet for dem, der har den.

Det er et stort problem for de kvinder med ADHD, der først får diagnosen som voksne.

En af dem er Annette Frederiksen på 48 år, som først for nylig har fået diagnosen. Hun står frem og fortæller sin historie i TV 2 Fyns nye dokumentar "Hvad fejler jeg?", som du kan se allerede nu.

- Nogle af de overskrifter, jeg vil sætte på mit liv frem til diagnosen er stress, depression, humørsvingninger, siger hun.

I dokumentaren fortæller Anette Frederiksen meget mere om sit liv med ADHD, og hvordan det påvirker hende.

