Stribe af banker får hak i tuden: Lever ikke op til regler

Alle danskere har ret til at kunne oprette en bankkonto, som man kan modtage sin løn eller offentlige ydelser på.

Og hvis man af den ene eller anden grund alligevel får afslag på at oprette én, har man krav på en begrundelse.

Det indskærper Finanstilsynet, efter at en gennemgang af ni bankers procedurer og sagsbehandling har vist, at fem af de ni ikke overholdt reglerne.

Det drejer sig om Coop Bank, Arbejdernes Landsbank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Lån og Spar Bank og Lunar Bank.

Også erhvervsminister Morten Bødskov (S) understreger tirsdag, at alle har ret til en bankkonto.

- Og loven siger helt klart, at pengeinstitutterne skal hjælpe med at sørge for det. Derfor er det helt utilfredsstillende, at vi nu igen kan se, at det ikke sker, siger han i en pressemeddelelse.