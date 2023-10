Strømmen mangler fortsat i 550 husstande på Syd- og Vestfyn

Elselskabet Vores Elnet har været på overarbejde lørdag efter fredagens og nattens blæst og oversvømmelser. Vejret resulterede nemlig også i adskillige strømafbrydelser, og mens strømmen er tilbage flere steder, så er der stadig 550 husstande på det sydlige og vestlige Fyn, der mangler strøm. Det oplyser elselskabet Vores Elnet lørdag eftermiddag.

- Flere steder har vandet medført kortslutninger og ødelagte kabelskabe og transformerstationer. Det er et omfattende arbejde at rense el-anlæg, der har været udsat for havvand samt genetablere anlæg, der er brændt og kortsluttet, skriver Vores Elnet i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Arbejdet med at genetablere strømmen stopper, når det bliver mørkt og bliver genoptaget igen, så snart det bliver lyst i morgen tidlig. Det er for vanskeligt at udføre arbejdet, når det er mørkt.

Ifølge Vores Elnet kan strømafbrydelserne desværre risikere at vare til søndag kl. 15.

Vores Elnet anbefaler, at man holder sig orienteret på: https://www.voreselnet.dk/elnettet/driftsmeddelelser