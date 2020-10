Stud.Corona: - Man føler lidt, man visner

Lars Christian Mørch burde lodde og svejse og pille ved elektriske kredsløb i et undervisningslokale, han er nemlig i gang med sit fjerde år på maskinmesteruddannelsen på SIMAC i Svendborg, men ligesom tusindvis af andre studerende, er han i øjeblikket nødt til at lære alt det nye hjemmefra på computeren.

Siden midten af marts har han sammen med resten af sin studiegruppe haft online-undervisning, og når skoledagen rykker hjem i stuen, er det ikke kun undervisningen, det går udover.

- Man føler lidt, man visner. Det er svært at tage initiativ til lave noget med andre, fortæller Lars Christian Mørch.

Han er langt fra den eneste, der sidder isoleret derhjemme med den følelse.

En undersøgelse foretaget af Dansk Magisterforening viser, at følelsen af ensomhed blandt studerende er steget i 2020, hvor det nu er fire ud af fem studerende, der i større eller mindre grad har været plaget af ensomhed.

Den tendens findes også på SIMAC. Det viser en udersøgelse, TV 2 Fyn har lavet blandt de studerende på Lars Christian Mørchs årgang. Her svarede 62 procent, at de har oplevet at føle sig ensomme under og efter coronanedlukningen.

Det viser undersøgelserne Dansk Magisterforenings analyse af coronakrisens konsekvenser for de studerende Andelen af studerende, der aldrig har følt sig ensomme, er faldet fra 29 procent til 22 procent i 2020 IDA Studentersurvey 2020 - 2215 studerende har deltaget i undersøgelsen 46 procent har oplevet en øget følelse af ensomhed på grund af coronasituationen

47 procent svarer, at coronasituationen har øget deres følelse af stress TV2 Fyns undersøgelse på SIMAC 62 procent har oplevet at føle sig ensomme på deres studie efter coronanedlukningen

69 procent svarer, at de er meget uenige og uenige i, at de ses lige så meget med deres studiekammerater nu som inden coronanedlukningen

31 procent er meget enige og 38% er enige i, at de savner deres studiekammerater

Kun 8 procent synes, at det er nemt at tage initiativ til at ses med deres studiekammerater Se mere

Savner vennerne

På SIMAC har man ligesom på alle andre videregående uddannelser været nødt til at aflyse alle sociale arrangementer.

Ind imellem mødes de studerende på 8. årgang på SIMAC dog i deres studiegrupper, som i dag, hvor Lars Christian Mørch er kørt på sin motorcykel hjem til Silja Kjærbo på kollegiet i Svendborg for at mødes med tre andre. Det er en af de første gange, de mødes i virkeligheden.

Der er meget at tale om, når de studerende endelig mødes. Foto: Anders Høeg

Lars Christian Mørch og de tre andre er enige om, at det ikke er manglen på øl i fredagsbaren, der øger følelsen af ensomhed.

- Jeg savner mine morgener, hvor jeg mødte en halv time før og snakkede med mine venner. Henning Rosengren Johnsen

Det er manglen på nærvær med de andre studiekammerater i løbet af dagen.

- Jeg savner mine morgener, hvor jeg mødte en halv time før og snakkede med mine venner, fortæller Henning Rosengren Johnsen.

Han plejede at bruge pauserne på at få vendt hverdagens små glæder og udfordringer med de andre studerende, men den uformelle snak er forsvundet, efter undervisningen er rykket online, forklarer Henning Rosengren Johnsen.

Risiko for frafald

Det er vigtigt at have fokus på trivslen hos de studerende, for trivslen og fagligheden hænger sammen. Når en studerende mistrives og føler sig ensom, er der nemlig større sandsynlighed for, at vedkommende ender med at droppe sit studie. Det slog undersøgelsen “Et nyt perspektiv på trivsel: Studierelaterede følelser på de videregående uddannelser” fra Danmarks Evalueringsinstitut fast sidste år.

Det er også grunden til, at man på SIMAC har valgt at sætte ekstra fokus på de nye studerende, der har fået lov til at være fysisk tilstede til undervisningen. Derfor er der heller ikke den samme følelse af ensomhed at spore hos de førsteårsstuderende, viser en trivselsundersøgelse som TV 2 Fyn har lavet her blandt de studerende på første semester.