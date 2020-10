Stud.Corona: Studerende kan selv kæmpe sig ud af ensomhed

Lyden af stoleben i metal, der skraber hen ad det gamle trægulv, og en summen fra en flok unge føles næsten fremmed i det store undervisningslokale på SIMAC i Svendborg. Det er længe siden, at de studerende på 8. semester på maskinmesteruddannelsen sidst har sat sig tilrette i et undervisningslokale og haft øjnene rettet mod en underviser, der kaster sit power point op det hvide lærred.

Det er dog tilfældet i dag, hvor undervisningen om driften af skibe, maskiner og energisystemer er skiftet ud med en snak om ensomhed og fællesskab.

Flere undersøgelser har nemlig vist, at ensomhed blandt unge studerende er steget markant siden corona-pandemien har sendt mange hjem fra uddannelserne for at modtage undervisning online. Hvor det før var 10-12 procent af de 16-24 årige, der følte sig alvorligt ensomme, er det nu 22 procent, altså en fordobling af antallet af studerende, der kender til følelsen af at være ensom.

TV 2 Fyns undersøgelse af de studerendes trivsel på SIMAC tegner det samme billede. 62 procent, at de studerende her på 8. semester på maskinmesteruddannelsen har oplevet at føle sig ensomme under og efter coronanedlukningen.

Der er et håb

Foran flokken af studerende står Marie Blenker, formidlingsmedarbejder ved Ventilen, og på det hvide lærred står Lav noget sammen én gang om ugen - som ikke er fagligt.

Det er ét af de fire råd, Marie Blenker har med til de studerende i dag. Gode råd, de opfordres til at bruge i deres dagligdag.

Rådene kan bringe dem et stykke af vejen til at støtte hinanden i at holde gejsten oppe og dermed bekæmpe ensomhed og fastholde fællesskabet i en tid, hvor de sidder hver for sig og uddanner sig til maskinmestre.

Marie Blenker, Ventilen, giver råd til de studerende om, hvordan de bekæmper ensomhed og styrker fællesskabet under hjemsendelse. Foto: Foto: Anna-Sofie Pedersen

Fire gode råd Lav noget ikke-fagligt sammen én gang om ugen

Sig goddag og farvel online

Tag kontakt til dem, der ikke er der

Stil krav til jeres lærer Kilde: Ventilen

For Lars Christian Mørch er der særligt ét tidspunkt i løbet af dagen, hvor han mangler den fysiske kontakt til sine medstuderende:

- Før mødtes man på gangen i frokostpausen og fik snakket om løst og fast. Nu sidder man bare alene i lejligheden, indtil undervisningen starter igen.

Med Marie Blenkes råd er der nu god grund til udnytte frokostpausen og ikke blot tjekke ind på Netflix til endnu et afsnit "Venner", eller rende lejligheden igennem med en støvsuger i hånden.

For det er vigtigt at tage ansvar for fællesskabet - også online. Og efter oplægget ved Lars Christian Mørch nu, hvordan han vil gribe det an:

- Jeg har tænkt mig, at jeg skal stå for noget fælles-streaming af en film for klassen.

Han må dog vente lidt endnu med den virtuelle fællesbiograf, for nu skal de studerende hjem bag computerskærmen igen. De skal deltage i næste øvelse, der skal styrke fællesskabet med studiekammeraterne yderligere. En online - og ikke faglig - komsammen.

Et mysterium

- Mit navn er Marianne, og jeg er leder af den civile efterforskningsenhed.

Marianne Lund Meissner er ansat i firmaet Lykke & Co. Hun står midt i en kulisse, der til forveksling ligner et politikontor hos Fyns Politi blot syv kilometer herfra. Hun er iført en blå uniformsskjorte, med stjerner på skuldrene, og har to citronmåner inden for rækkevidde.

De næste 50 minutter skal de studerende være en del af Mariannes civile efterforskningsenhed, og de skal arbejde online i grupper om at løse et mord.

Marianne Lund Meissner, Lykke & Co., styrer med godt humør de studerende igennem mordmysteriet. Foto: Anna-Sofie Pedersen

Og hvad er det så lige, et digitalt mordspil kan i bekæmpelsen af ensomhed og fraværet af fællesskabet?

Malene Priske Lykke er dirketør i Lykke & Co, der udvikler og gennemfører spil, som lærer deltagerne om betydningen af samarbejde og teambulding. Ifølge hende kan netop spil, hvor deltagerne sammen løser en opgave, være en løsningsmodel i en tid, hvor mange sidder hjemme.

- Med spillet kan man stadig mødes og føle sig som en del af et fællesskab, uddyber hun.

De studerende på SIMAC hjælper hinanden i grupper med at opklare mordet. Foto: Anna-Sofie Pedersen

Der lyder en jublen fra computeren i kulissen hos Lykke og Co, hvor dagens vindere - og en morder - efter en lille times online spil er fundet.

Selvom der kun kåres én vindergruppe, har oplevelsen gjort et stort indtryk på Lars Christian Mørch:

- Det var en rigtig god, social oplevelse.

Dem bør der være flere på vej af, for ifølge Marie Blenker fra Ventilen er det vigtigt, at vi skelner mellem typer af afstand.

- Selvom vi skal holde fysisk afstand, skal vi ikke holde social afstand, siger hun.

Få luft

Ventilen har i samarbejde med MaryFonden lavet filmen Hvor længe kan du holde vejret? Håbet er, at filmen kan være med til at få flere til at indlede en ung-til-ung dialog, hvor man kan tale om dét, der presser en - uanset om det er ensomhed, frustrationer over hjemsendelse eller noget helt tredje.

Du kan se filmen herunder: