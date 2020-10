Stud.Corona: Virus sender lektorer tilbage på skolebænken

Øverst oppe i den maritime højborg, med udsigt ud over Svendborg Sund, er en lille snes undervisere samlet. Væggene i lokalet er beklædt med træ, og det store ror i bunden af lokalet sender tankerne ud på havet. Underviserne sætter sig til rette ved langbordet midt i lokalet. Resten af staben følger med online under akkurat de samme vilkår, som de studerende har for tiden.

I dag er det nemlig underviserne, der er sat tilbage på skolebænken, og der står digital undervisning på skemaet.

For de seneste otte måneder har undervisningen lidt et knæk, fordi det har været nødt til at foregå online.

Det har studerende Tim Fredborg Glatved Madsen mærket:

- Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde sammen med andre, og at underviseren kunne tegne og forklare på en tavle, siger han.

Tim Fredborg Glatved Madsen skulle have været færdig til sommer, men han har valgt at udskyde en eksamen. Flere undersøgelser viser, at det er han langtfra den eneste studerende, der har gjort.

Det viser undersøgelserne Studentersurvey fra IDA, Danmarks største fællesskab af fagfolk inden for IT, naturvidenskab og ingeniørfag, 2020: 67 procent oplever, at onlineundervisningen har fungeret dårligere eller meget dårligere end den traditionelle undervisning

48 procent oplever et dårligere engagement for studiet under corona

34 procent frygter, at deres jobmuligheder vil være dårligere eller meget dårligere, når de er færdiguddannede grundet corona

22 procent overvejer at udskyde eller har udskudt afslutningen af studiet som følge af corona TV2 Fyns undersøgelse blandt de studerende på 8. semester på maskinmesteruddannelsen på SIMAC: 78 procent er nervøse for ikke at lære det, de skal grundet corona

77 procent oplever et nedsat engagement for studiet

18 procent har valgt ikke at aflevere en opgave grundet corona Se mere

Man ved aldrig rigtigt, om man har de studerende foran sig Philip Cossen, lektor, SIMAC

Det er ikke kun de studerende, der er påvirkede af, at undervisningen nu foregår online. Også underviserne har skullet vænne sig til den nye situation.

- Man ved aldrig rigtigt, om man har de studerende foran sig, siger Philip Cossen, der er lektor på SIMAC.

Han oplever ofte, at studerende har svært ved at holde fokus og laver en masse andre ting, mens de burde koncentrere sig om undervisningen.

Undervisere sat på skolebænken

Derfor havde TV 2 Fyn taget Stig Toke Gissel, leder af National Videnscenter for Læremidler, lærermiddel.dk, med til Svendborg.

Stig Toke Gissel holder workshop for underviserne på SIMAC. Det hele foregår online, så alle kan være med. Foto: Anna-Sofie Pedersen

I en time skulle underviserne deltage i en fælles online workshop, der handlede om, hvordan de kan skabe en mere motiverende digital undervisning.

For at opnå det, skal de studerende ifølge Stig Toke Gissel tænkes mere med ind i undervisningen.

- De studerende skal føle, de får lov til at gå i dialog, og at de har mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal foregå i undervisningen.

Stig Toke Gissel mener faktisk også, at den online undervisning dermed kan give mulighed for noget, den klassiske tavleundervisning ikke kan:

- Her kan mange studerende fordybe sig mere i noget indhold, få mere ro og gøre tingene i deres eget tempo.

Selvom Stig Toke Gissel var tilstede på SIMAC, så kunne alle underviserne følge med hjemmefra på deres computere. Foto: Anna-Sofie Pedersen

Læremiddel.dk Læremiddel.dk er et nationelt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. Du kan læse mere om de værktøjer, underviserne på SIMAC fik, her

Tænd kameraet

Det er ikke kun underviserne, der skal vænne sig til den nye virtuelle undervisning. De studerende skal også lære at få mest muligt ud af det, når de sidder derhjemme bag en skærm.

I TV2 Fyns trivselsundersøgelse svarede cirka 75 procent, at deres engagement er nedsat, efter at de er gået over til onlineundervisning. Det er noget, Tim Fredborg Glatved Madsen og hans studiekammerater kender alt til.

- Der er mange ting, der kan distrahere. Det er lidt for nemt at gå online til alt muligt andet, forklarer Lars Christian Mørch.

Derfor har TV 2 Fyn spurgt Helle Mathiasen, professor på Københavns Universitet, om hun kan komme med tips og tricks til, hvordan studerende holder motivationen oppe. I en online spørgetime giver Helle Mathiasen seks råd med til de studerende på ottende semester af maskinmesteruddannelsen, der, lige som underviserne, er klar til at blive klædt på til at få det bedste ud af undervisnigen.

Det giver en god frugtbar stemning til at gå i gang med undervisningen, hvis der ikke bare er sorte firkanter på en skærm. Helle Mathiasen, professor, Københavns Universitet

En af de vigtigste pointer, Helle Mathiasen kommer med, er, at de skal tænde for deres webcam, når de deltager i undervisningen. Det er afgørende for at kunne følge ordentlig med i det, underviseren gennemgår, og det er desuden en stor hjælp til underviseren, forklarer hun.

- Det giver en god frugtbar stemning til at gå i gang med undervisningen, hvis der ikke bare er sorte firkanter på en skærm.

De studerende på SIMAC får gode råd til at modtage onlineundervisning af Helle Mathiasen.

De fleste tænder hurtigt for kameraet på deres computer, og der bliver nikket, smilet og grinet genkendende, da Helle Mathiasen både sætter ord på nogle af de studerendes egne oplevelser, men også giver dem et indblik i, hvordan det kan opleves som underviser.

Det handler nemlig om samspil.

- Det er heller ikke altid nemt for underviseren at være i den her situation. Derfor er det vigtigt, at de studerende giver feedback på undervisningen, siger Helle Mathiasen.

Udover en masse spørgsmål, er der også flere, der deler et par af deres egne betragtninger og erfaringer med Helle Mathiasen.

- Jeg synes tydeligt, at man kan mærke på underviserne, at de er motiverede for at gøre det godt, hvis kameraerne er tændt, fortæller Henning Rosengren Johnsen.

Nu er det så op til både de studerende og deres undervisere at få de kommende måneders onlineundervisning til at fungere godt.

Vi vender tilbage om en måned for at se, hvordan Helle Mathiasens råd og Stig Toke Gissels workshop har bidraget til den faglige trivsel hos de studerende.

