Styrelse: Hav vand og knækbrød på lager

I tilfælde af en krisesituation skal man regne med et behov for tre liter vand om dagen for hver person i sin husstand.

Det fremgår af en række nye beredskabsråd, som Beredskabsstyrelsen har offentliggjort på sin hjemmeside.

- Sørg for at have vand til alle i husstanden - også eventuelle husdyr, lyder det.

Offentliggørelsen sker, efter at forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) lørdag har sagt, at danskerne skal kunne klare sig i tre dage, hvis en krisesituation skulle opstå.

- Vi skal have vand og mad til at klare os selv i tre døgn. Vi skal sørge for at have den nødvendige medicin og førstehjælp. At vi kan holde varmen, når det er koldt. Og sørge for, vi kan klare os uden strøm, siger han.

Når man forbereder sig, skal man helst have forberedt mad, der kan holde sig i længere tid uden for et køleskab.

Og så skal det helst ikke være nødvendigt, at maden skal tilberedes i en ovn eller på et komfur. Man kan eksempelvis købe konserves eller knækbrød.