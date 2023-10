Styrelse varsler hårdere kurs over for sikkerhedsbrud på jernbanen

Trafikstyrelsen vil skride til politianmeldelse uden forudgående varsel, hvis jernbanesikkerhed tilsidesættes.

Otte passagerer omkom, da et lyntog på Storebæltsbroen i januar 2019 blev ramt af en løsrevet transporttrailer fra et modkørende godstog. Hvilket var den værste togulykke i nyere tid i Danmark og gav anledning til strammere regler for godstransport på danske jernbaner.

Nu lægger Trafikstyrelsen op til, at der skal ske yderligere stramninger, der skal skærpe sikkerheden på jernbanen. Det fremgår af et udkast til en ny bekendtgørelse, som styrelsen har sendt i høring.

Trafikstyrelsen ønsker, at man fremover uden varsel kan skride til politianmeldelse, hvis der konstateres alvorlige brud på jernbanesikkerheden.

Som reglerne er nu, kan Trafikstyrelsen kun politianmelde en jernbaneoperatør, hvis virksomheden undlader at efterkomme et påbud eller forbud, som styrelsen på forhånd har udstedt.

- Det er vigtigt, at vi som sikkerhedsmyndighed hurtigt kan reagere med en politianmeldelse, hvis der sker alvorlige sikkerhedsbrud på jernbanen.

- Med forslaget bliver de juridiske rammer helt tydelige, så det står klart for jernbaneoperatørerne, at hvis de overtræder reglerne, kan det få strafferetlige konsekvenser, siger vicedirektør Christian Vesterager i en pressemeddelelse.

Politianmeldelse kan for eksempel komme på tale i situationer, hvor det konstateres, at gods ikke er fastspændt tilstrækkeligt, fremgår det af et høringsbrev fra styrelsen.