Styrelse ventede to døgn med info: - Større problem hvis patienter afbrød behandling

Der skulle gå næsten to dage, før patienter og læger fik besked om multiresistent bakterie i antibiotika.

Lægemiddelstyrelsen vidste det lørdag, og her orienterede man landets apoteker. Men først mandag fik læger og patienter viden om, at den udbredte antibiotika Dicillin 500 mg udgjorde en risiko for smitte med den multiresistente bakterie Enterobacter hormaechei ST79.

Det fremgår af en korrespondance mellem Apotekerforeningen og Lægemiddelstyrelsen, som TV 2 Fyn har set.

Dicillin er et af de mest brugte antibiotika herhjemme og blev i starten af februar tilbagekaldt, efter at læger på Odense Universitets Hospitals kliniske mikrobiologiske afdeling opdagede, at folk blev smittet med bakterien, der sad på midlets kapsel.



Ifølge enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Jeanne Majland lå der en faglig vurdering bag, at man ventede til mandag med at udsende meddelelsen. TV 2 Fyn har fået svar på spørgsmål via mail.

Spørgsmål: I orienterer først læger og patienter over halvandet døgn senere, mandag kl. 14.30 cirka – hvad skyldes det?

- Der lå både patientsikkerhedsmæssige og praktiske hensyn til grund for, at lægemidlet (Dicillin, red.) i første omgang blev tilbagekaldt hos apotekerne om lørdagen og dernæst på patientniveau om mandagen.

- I forhold til patientsikkerheden var det afgørende, at bakterien i sig selv ikke er så farlig, at der var brug for en akut tilbagekaldelse, ligesom hvis det havde været Salmonella eller E.Coli. Det ville i forhold til patientsikkerheden være et større problem, hvis nogen patienter afbrød deres behandling, fordi de blev bekymrede, siger Jeanne Majland.

Fundet i januar

Det er læger fra Odense Universitetshospital, som har fundet ud af, at en af de mest almindelige typer antibiotika i Danmark har en sammenhæng mellem ni danskeres smitte med multiresistente bakterier.

Mindst tre af patienterne er fra Fyn og i alt er 25 nu konstateret smittet på landsplan. Cirka 35.000 danskere har fået lægemidlet på recept fra august til december og kan derfor være inficerede. Det formodes ifølge Lægemiddelstyrelsen, at der er solgt op mod 18.500 pakker med antibiotikaen.

Jeanne Majland mener dog, at styrelsen har handlet på rette vis ved at sikre, at der ikke opstod panik og folk begyndte at stoppe deres behandling med antibiotikaen.

Spørgsmål: Når I som myndighed har adgang til alle patienter, via det ”Fælles medicin kort” (FMK) og ved hvilken medicin de får, hvorfor udsender I da ikke et brev i e-boks, et brev som meddeler pågældende patienter, at man akut skal stoppe behandlingen og få produktet ombyttet hos nærmeste apotek?

- Det vigtigste for os var at nå hurtigt ud til de patienter, der aktuelt var i gang med en antibiotika-behandling med Dicillin, og oplyse dem om, at de skulle gå på apoteket og få ombyttet til et tilsvarende præparat. For at nå ud til så mange som muligt så hurtigt som muligt, valgte vi at kommunikere via landets nyhedsmedier, Facebook og Twitter, samt via netværket af apoteker og andre parter i sundhedsvæsnet, som har den direkte kontakt med borgerne, forklarer enhedschefen.

Flere fundne resistente bakterier

Ifølge Ulrik Stenz Justesen, overlæge og professor på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH og ekspert indenfor resistente bakterier, så overvåges udviklingen på området.

- Vi holder lige nu øje med de her resistens-egenskaber, som vi nu ser i andre typer af bakterier, siden det blev opdaget i Dicillin. Det giver et mere grumset billede af, hvor de stammer fra, men det er normalt at se en spredning af den her type egenskaber.

Han mener ligesom Jeanne Majland at det var den rigtige vurdering, at vente med at melde bredt ud om de fundne bakterier i Dicillin. På den måde kom beskeden først ud, da apotekerne var klar til at ombytte medicinen.



- Det har været en svær vurdering at skulle foretage, men jeg forstår den godt. Det vigtige her var at sikre, at patienter holdt deres kur med antibiotika (Dicillin, red.) og ikke stoppede midt i den.

Der er en række forholdsregler, der skal tages højde for, hvis man har været i behandling med Dicillin i perioden fra 23. august til og med 4. februar. Det kan du blandt andet læse her.