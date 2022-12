Succes for ny SOSU-uddannelse: Tech tiltrækker helt nye typer til pleje- og omsorgsområdet

Et drikkeglas, der automatisk registrerer og analysere, hvor meget væske en borger indtager, er blandt de nye teknologiske tiltag Kristian Storm Søllested, har været med til at introducere til borgerne i hjemmeplejen på Fyn.



- Jeg lærer om koblingen mellem teknologi og det sundhedsfaglige. Og vi kan øge livskvaliteten hos borgerne og sørge for at gøre arbejdet nemmere for vores kolleger, siger han.

33-årige Kristian Søllested Storm har været på det første hold af den nye digitech uddannelse, der samtidig er en social- og sundhedsuddannelse. SOSU-uddannelserne har traditionelt været et kvindefag, men med den nye digitech-linje er der sket et skift. Han er nu i praktik i hjemmeplejen i Skibhusgruppen i Odense.

- Det er lidt mere drenget. Vi kan bruge hænderne og udforske teknologien, og der en markant stigning af drenge i vores klasse, siger Kristian Storm Søllested.

Mere drenget

Formålet med uddannelsen er at uddanne medarbejdere, der kan gå forrest i at håndtere og udvikle teknologiske løsninger inden for omsorgsområderne. Eleverne bliver også uddannet i pleje og omsorg inden for den traditionelle social- og sundhedsuddannelse, men derudover lærer de om den nyeste viden inden for velfærdsteknologi og digitalisering.

- Nogen bliver mere nysgerrig på faget med den nye vinkel, og vi kan se, at vi tiltrækker nye typer til sosu-faget. Og vi kan se, at vores elever elsker det. De er virkelige sultne, og jeg oplever en kæmpe fremdrift, fortæller Stina Davidsen-Nielsen, der er underviser på den nye uddannelse.

Mulighederne for at gøre hverdagen lettere og mere behagelig for de svage borgere eksploderer i disse år. Virtuelle lægekonsultationer, pilleæsker, der husker borgerne på at tage deres medicin, virtual reality-briller, der kan dæmpe angst og handsker der kan hjælpe borgerne med at bruge deres hænder, er blot nogle af de mange muligheder, der er på vej.

- Det kan være med til at give færre arbejdsskader og mindre stress hos medarbejderne, når teknologien kan hjælpe os. Men vi skal hele tiden sørge for at bruge det på den rigtige måde. Det skal ikke være sådan, at vi siger, nu kan du selv klare dine støttestrømper, så behøver vi ikke komme hos dig mere, siger Kristian Storm Søllested.

Kritisk brug af teknologi

Læreren på digitech-uddannelsen mener, at eleverne også skal lære at analysere og vurdere, når teknologien giver mening.

- Man skal også være kritisk i brugen af teknologi. Eleverne skal analysere, hvornår det er et menneske og hvornår er det teknologien, der giver mening. Vi skal huske det menneskelige, siger Stina Davidsen-Nielsen.

Ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune ser også store perspektiver i den nye uddannelse.

- Vi kommer til at mangle 16.000 sosu-assistenter frem mod 2030 i Danmark. Vi har ekstremt behov for at tiltrække flere dygtige medarbejdere, og den her uddannelse er med til at tiltrække nogle som også er lidt teknologisk interesserede, og det har vi brug for.

- Samtidig kan vi aflaste medarbejderne, og lade borgerne vælge til, når de synes, at teknologien kan give dem større frihed og mere selvbestemmelse, siger Brian Dybro fra SF.

I 2022 har der været 22 elever på digitech-linjen og foreløbig starter 12 elever, når næste hold begynder på uddannelsen i 2023.

Alene på Fyn mangler der frem mod 2030 næsten 3.700 social- og sundhedshjælpere.