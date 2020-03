Succes i Svendborg: Disse fynske ungdomsuddannelser har kvittet smøgerne

Flere ungdomsuddannelser på Fyn indfører røgfri skole- og arbejdstid. Svendborg Gymnasium er ét af dem, og rektor Jesper Vildbrad er allerede positivt overrasket over modtagelsen fra elever og personale.

- Efter det er blevet vedtaget, er det gået forbavsende godt med at indføre det, lyder det fra Jesper Vildbrad.

Fra skoleårets start forbød Svendborg Gymnasium elever og personale at ryge i skoletiden. Ifølge Jesper Vildbrad er der en bestemt årsag til rygeforbudssuccesen.

- Måske har det noget at gøre med, at vi gjorde det fra starten af et skoleår. Det vil sige, de mange nye elever der kom var vant til at der var rygeforbud deres skoler. De har slet ikke undret sig over det.

Læs også Rygning forbydes i hele skoletiden: - Det går ud over fællesskabet, siger elever

Elevrådsformand på Svendborg Gymnasium Asta-Marie Bjerring Lomholt mener også, at rygeforbuddet er en succes.

- Man føler ikke, at man skal gå med udenfor i frikvartererne for at være en del af det fællesskab, der kan opstå omkring rygning. Jeg tror, det holder mange fra at starte med at ryge, forklarer Asta-Marie Bjerring Lomholt.

Hun mener ikke, at det er et indgreb i elevernes personlige frihed.

- Vi må heller ikke sidde og drikke øl i pauserne eller tage stoffer. Der er jo supermange ting, man ikke må, lyder det fra elevrådsformanden.

Skepsis fra ryger

Én af dem, der er blevet ramt af forbuddet, er Julie Kuld Olsen, der går i 2. g. Hun er trofast ryger, og fra sommerferiens afslutning kunne hun ikke længere stille sin nikotintrang i skoletiden.

- Det er svært på de lange dage, forklarer Julie Kuld Olsen.

Til at starte med sneg hun sig væk, da hun trappede ned efter sommerferien. Nu er hun helt holdt op med at ryge i skoletiden. Alligevel er hun ikke tilhænger af forbuddet.

- Jeg kan fokusere bedre og koncentrere mig nemmere, hvis jeg må ryge en cigaret i pauserne. Jeg slapper mere af, når jeg har fået en cigaret, fortæller Julie Kuld Olsen.

Læs også Jonas smøger den stadig: Jeg falder ned - og afstresser

Hun er ikke den eneste, der har smugrøget i skoletiden. Ifølge rektor på Svendborg Gymnasium Jesper Vildbrad var der især i starten flere, der blev taget.

- Vi vil ikke være politibetjente. Vi vil ikke rende rundt i hele området for finde dem. Vi stoler på vores elever og stoler på, at de overholder de regler, der er, siger rektoren.

På trods af skepsis fra Julie Kuld Olsen har forbuddet haft en positiv effekt på hendes generelle cigaretforbrug.

- Jeg har halveret mit cigaretforbrug, siden det blev indført, fortæller hun.

Fyn er foran

Svendborg Gymnasium er dog ikke den eneste fynske ungdomsuddannelse, der vil stoppe rygning i skoletiden.

Efter den nationale aftale "National handleplan mod børn og unges rygning" blev vedtaget den 18. december 2019, har de fleste fynske ungdomsuddannelser fulgt trop. Aftalen indeholder blandt andet et krav om lovpligtig røgfri skoletid for alle ungdomsuddannelser med elever under 18 år fra skolestart 2021.

National handlingsplan mod børn og unges rygning Handlingsplanen indeholder ni indsatser, der skal formindske antallet af nye unge rygere. 1. Tobakken skal væk fra disken Produkterne må ikke friste potentielle købere ved at stå fremme bag disken. Derfor skal de skjules. Det er op til den enkelte forhandler, hvordan de bliver skjult. 2. Skærpet reklameforbud Man må hverken reklamere direkte eller indirekte for tobaksvarer, for eksempel ved at uddele prøver på varerne. 3. Neutrale pakker Cigaretpakker skal standardiseres for at undgå at bestemte mærker knyttes til forbilleder, som kan fremme tiltrækningskraften på børn og unge. 4. Røgfri skoletid Forbuddet mod at ryge på skolers matrikler skal udvides, så man ikke må ryge i skoletiden i det hele taget. 5. Forbud mod smagsstoffer Tobak med smag af mentol skal forbydes. 6. Regulering af nikotinprodukter Nikotinprodukter skal reguleres på samme måde som andre tobaksvarer. De omfattes dog ikke af forbuddet mod smagsstoffer. 7. Styrket alderskontrol og strengere straf 8. Karakteristiske smage i vandpiber forbydes 9. Hjælp til rygestop Alle kommuner skal have adgang til at udlevere rygestopmedicin i forbindelse med rygestoptilbud. Kilde: regeringen.dk Se mere

På Fyn er der kun tre ungdomsuddannelser, der tillader rygning på skolens areal. Det er Kold College i Odense, og landbrugsskolerne i Dalum og Korinth. Det svarer til cirka otte procent af de fynske ungdomsuddannelser.

Til sammenligning er det næsten 31 procent af ungdomsuddannelserne i resten af regionen, der stadig tillader rygning på skolens areal.

Få et overblik over de fynske tal her:

Det forventes, at 24 af de 64 ungdomsuddannelser i Region Syddanmark har indført røgfri skoletid på alle deres matrikler ved indgangen af skoleåret 2020/2021.11 af dem ligger på Fyn.