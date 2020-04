Succes med "gå-brunner" tæt ved fynsk perle

Med en kop kaffe i den ene hånd og en gå-brunner - altså et stykke brunsviger - i den anden kan fynboerne nyde en tur i det grønne område omkring Gl. Brydegaard.

Her har ejerne nemlig i forbindelse med påsken stablet en såkaldt "gå-biks" på benene. Og idéen hitter blandt de besøgene.

- Jeg synes, at idéen er helt genial. Jeg bliver så inspireret, når jeg ser virksomheder, der prøver at geopfinde sig selv. Sådan noget kan jeg godt lide at støtte, siger Birgitte Pliniussen, der har valgt at tage turen fra Bogense med sin familie for at gå en tur.

Jyder på Sydfyn

Familien fra Bogense er ikke de eneste, der har taget godt imod idéen om en "gå-biks". Gl. Brydegaards direktør, Rasmus Møller Bohn, fortæller nemlig, at der i påsken har været mange forbi, og at de mandag rundede den solgte "gå-brunner" nummer 1.000.

Vi troede egentlig, at gå-biksen bare skulle være for hyggens skyld, men der er kommet mange flere, end vi havde turdet håbe på Caroline Møller Bohn, hotelchef, Gl. Brydegaard

- Det er blevet modtaget rigtig godt, og det har faktisk været en smule overvældende. På et tidspunkt nåede vi at blive lidt bekymrede for, om vi ville kunne følge med, siger Rasmus Møller Bohn.

Hans kone Caroline Møller Bohn, der også er Gl. Brydegaards hotelchef, fortæller, at den sydfynske oase - som de kalder den - har haft besøgene langvejs fra.

- Vi har haft folk fra Jylland, der har set vores opslag på Facebook, og som er kørt hertil for at nyde en gåtur og et stykke brunsviger, siger Caroline Møller Bohn og fortsætter:

- Vi troede egentlig, at "gå-biksen" bare skulle være for hyggens skyld, men der er kommet mange flere, end vi havde turdet håbe på.

Plads til oplevelser

Idéen blev til, da Gl. Brydegaards direktør, ejer og hotelchef satte sig sammen under åben himmel for at brainstorme på, hvordan deres forretning kunne holdes i live.

Vi tager lige et par hviledage, men vi har faktisk snakket om, om vi ikke skulle fortsætte konceptet i de kommende weekender Rasmus Møller Bohn, dirketør, Gl. Brydegaard

For lige som så mange andre steder har Gl. Brydegaard lukket deres restaurant.

- Vi snakkede om, at mange andre restauranter laver mad ud af huset, men det er vi slet ikke gearet til her. Så opstod idéen med at få folk ud og gå ture med en kop kaffe og en gå-brunner, siger Rasmus Møller Bohn.

Det vigtige for både Rasmus Møller Bohn, Caroline Møller Bohn og ejer Connie Østergard var, at konceptet var simpelt, men også at de kunne tilbyde noget anderledes.

- Det siger lidt om, at folk har brug for at komme ud og opleve noget. Her er der plads til, at man kan komme ud og opleve noget, mens man stadig holder afstand til hinanden, siger Rasmus Møller Bohn.

Overvejer at fortsætte

Ægteparret fortæller, at de ikke tjener det store på det nye koncept, selvom det selvfølgelig giver et lille løft i økonomien.

Men først og fremmest giver det dem masser af gejst, og så booster det ifølge Rasmus Møller Bohn også omtalen.

- Vi tjener ikke det store, men det var mest også bare for at gøre et eller andet, siger han.

Den gode modtagelse har fået dem til at overveje, om konceptet skal fortsætte selv efter påske. Deres beslutning melder de ud på Facebook mandag, efter biksen lukker.

- Vi tager lige et par hviledage, men vi har faktisk snakket om, om vi ikke skulle fortsætte konceptet i de kommende weekender, siger Rasmus Møller Bohn.