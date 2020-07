Successommer: Det strømmer ind med besøgende på fynske museer

Sommeren er god ved de fynske museer, der har langt flere besøgende end normalt.

I Den Fynske Landsby i Odense vrimler det onsdag med gæster, og det er kendetegnet for hele juli, hvor 42 procent flere gæster har besøgt landsbyen sammenlignet med samme måned sidste år.

Efter flere måneders coronanedlukning var frygten for sommerens besøgstal ellers stor.

- Jeg synes, det var en hård periode, fordi der var så mange ting, som var helt vildt usikre. Forståeligt nok var det ikke museer og attraktioner, der blev talt om først, siger Benedikte Jeppesen, der er formidlingsleder i Den Fynske Landsby.

Det lunefulde sommervejr er perfekt for de fynske museer, som oplever markant fremgang i besøgstallet. Her er det fra Den Fynske Landsby. Foto: Julie Lapp

Men frygten blev hurtigt manet i jorden, da museerne fik grønt lys til genåbning i juni.

- Vi mærker helt klart, at der er mange flere dage i rap med mange gæster. Vi mærker også, at det er danske gæster fra hele landet, tilføjer Benedikte Jeppesen.

Halv pris på kulturattraktioner

Den store stigning i antallet af besøgende gør sig gældende for det meste af Fyn.

- Lige nøjagtig i sommerperioden her er der ingen tvivl om, at danskerne er i Danmark. Det vil sige, de udnytter de kulturtilbud, der er. Det andet er, at vi indtil nu har haft et godt museumsvejr; ikke alt for varmt og ikke alt for regnfuldt, fortæller Torben Grøngaard Jeppesen, der er museumsdirektør for Odense Bys Museer.

Stigning i antal gæster sammenlignet med sidste år Johannes Larsen Museet i Kerteminde: 17 procent flere gæster

Den Fynske Landsby i Odense: 42 procent flere gæster

Fattiggården i Svendborg: 77 procent flere gæster

Langelandsfortet: 112 procent flere gæster

Han tilføjer, at også regeringens sommerpakke hjælper besøgstallet på vej.

- Det, at der er halv pris som en del af regerings sommerpakke, gør, at man kan tage på et ekstra museumsbesøg.

Det kan en af dagens besøgende i Den Fynske Landsby nikke genkendende til.

- Jeg har fem børn, så det er dejligt at prisen er sat lidt ned. Det giver et større økonomisk råderum til at komme rundt og se de ting, man gerne vil, siger Sune Nørgaard Jakobsen, der har lagt vejen forbi fra Fredericia.

Besøgsboost på hele Fyn

Forsorgsmuseet i Svendborg deler Den Fynske Landsbys oplevelse. De har mere end en fordobling i antallet af besøgende i forhold til sidste år.

- I juli måned oplever vi et kæmpe besøg. Det er i et omfang, vi ikke har haft før. Så det er et mærkeligt år, fortæller musemschef Esben Hedegaard.

Fattiggården i Svendborg har oplevet en fremgang i antallet af besøgende på 77 procent denne sommer. Foto: Julie Lapp

Noget, der lå langt fra forventningerne tilbage i marts.

- Vores forstilling var, at vi ville få langt færre gæster. Nu ender vi måske med at have langt flere gæster, end vi plejer, på grund af et helt anderledes feriemønster, tilføjer han.

Sommerens overraksende udvikling i antallet af besøgende falder i god jord hos både Forsorgsmuseet og Den Fynske Landsby.

- Som museumsmand bliver man rigtig glad over, at mange har lyst til at vælge vores museum, siger Esben Hedegaard begejstret.

En glæde Benedikte Jeppesen deler.

- Jeg står helt og smiler. Jeg synes bare, det er dejligt. Alle gæster skal være velkommen. Vi skal nok tage os godt af dem.