Sundhedsøkonom: Brug pengene på patienterne i stedet for psykiaterne

Pengene til børne- og ungepsykiatrien bruges bedst på flere tilbud til dem, der endnu ikke har fået en diagnose.



Det mener Marie Kruse, som er ph.d. og lektor ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.

Udmeldingen kommer, efter sundhedsminister Sophie Løhde (V) på et pressemøde torsdag har meldt ud, at regeringen fra næste år vil styrke psykiatrien med en ekstra tilførsel på 400 millioner kroner.

Tilførslen øges årligt frem til 2030, hvor der samlet vil være tale om et løft på 4,3 milliarder kroner årligt.

Marie Kruse mener, at man kan komme et godt stykke for 400 millioner ekstra kroner – hvis man bruger pengene rigtigt.

Hun peger på, at pengene vil gøre størst gavn ved at øge mængden af tilbud til børn og unge, som ikke er så syge, at de skal indlægges på en psykiatrisk afdeling.

- Hele mellemgruppen, som for eksempel har angst eller depression, skal have tilbud væk fra behandlingstilbuddene og gerne før, de får en diagnose, siger hun til Ritzau.

Det kunne være gruppeterapi, psykologsamtaler eller støtte i skolen.