Sundhedsstyrelsen advarer om epidemi

Sundhedsstyrelsen advarer nu om en stigende smitte med lussingesyge, og kalder det på sin hjemmeside en epidemi.

For de fleste giver lussingesyge kun mild sygdom, men gravide skal være opmærksomme på smitte, lyder det.

Symptomerne på lussingesyge er som ved en mild influenza, men ofte viser sygdommen sig først ved rødme af kinderne efterfulgt af et udslæt, specielt på arme og ben.

Smitte med lussingesyge kan have betydning for gravide, da en infektion op til 20. graviditetsuge i nogle tilfælde kan smitte fostret, hvis moren ikke tidligere har været smittet. Der er en risiko for udvikling af blodmangel hos barnet eller i værste tilfælde spontan abort. Blodmangel hos barnet kan ofte behandles.

- Lussingesyge er sjældent farligt, men der er en risiko for fosteret hvis man ikke tidligere har haft lussingesyge og man bliver smittet i graviditeten op til 20. uge. Derfor opfordrer vi til, at gravide er opmærksomme på lussingesyge i omgangskredsen og går til deres læge, hvis de tror, at de kan være blevet smittet,” siger overlæge Gideon Ertner.