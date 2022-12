Sundhedsstyrelsen dropper retningslinjer for corona

Sundhedsstyrelsen sidestiller coronavirus med andre sygdomme og anbefaler ikke længere, at man isolerer sig ved positiv test.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi kan nu tage endnu nogle skridt mod mere normale tilstande i forhold til at håndtere covid-19 i både samfund og sundhedsvæsen, siger Line Raahauge Hvass, der er konstitueret enhedschef i styrelsen i pressemeddelelsen.

- Der er ikke længere behov for meget specifikke retningslinjer for covid-19 i forhold til andre sygdomme, for eksempel at personer med en positiv test for covid-19 isolerer sig i mindst fire dage.

I stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme, hvis man er syg.

Det er for at forebygge smitte med både coronavirus og influenza.

- Det er til gengæld vigtigt, at vi husker hinanden på at forebygge smitte med alle former for luftvejsinfektioner, for også influenza kan give alvorlig sygdom hos ældre og kronisk syge og belaste sundhedsvæsenet, siger Line Raahauge Hvass og understreger:

- Man skal blive hjemme, hvis man er syg - uanset om man tror, at det er covid-19, influenza eller en anden luftvejsinfektion.