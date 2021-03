Sundhedsstyrelsen: Vaccinerede kan med ro i maven kramme igen

En anbefaling om at holde fysisk afstand med andre har været en central del af kampen mod coronavirus det seneste år.

Indtil nu har anbefalingen også været gældende, selv om man er færdigvaccineret, men nu har Sundhedsstyrelsen besluttet at lempe en anelse.

Styrelsen dropper sin anbefaling om, at færdigvaccinerede skal holde afstand, når de opholder sig derhjemme. Det skriver DR.

Ændringen betyder, at der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er noget i vejen for at sidde tæt eller give et kram til andre, der er færdigvaccineret, eller personer uden øget risiko for covid-19.

Årsagen er, at vaccinerne har vist en rigtig godt effekt, fortæller Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- Det gælder for eksempel beboeren på plejehjemmet, som nu kan få besøg af sit barnebarn eller oldebarn og både give dem et kram og holde i hånden, fordi de som vaccinerede har en rigtig god beskyttelse, siger Helene Probst til DR.

Den lempede anbefaling er gældende for alle, som har fået andet og sidste stik for mindst 14 dage siden.

Glæde hos Ældresagen

Hos Ældre Sagen kalder administrerende direktør Bjarne Hastrup det vidunderligt, at Sundhedsstyrelsens anbefalingerne er blevet ændret.

- Det er meget glædeligt og især her op til påske. Rigtig mange ældre har været isoleret i ensomhed i et år og er hårdt ramt af situationen.

- Det betyder alt for deres livskvalitet, at man igen kan se og kramme sine børn, børnebørn og oldebørn og få familielivet tilbage, siger Bjarne Hastrup.

Han påpeger, at mange ældre på plejehjem eller modtagere af hjemmehjælp har det psykisk svært og opfordrer til at huske at besøge sine ældre familiemedlemmer oftere end normalt.

- Det er en kæmpe medmenneskelig opgave at trække sine nærmeste ud af en ensomhed, der virkelig har bidt sig fast. Der er brug for hyppige besøg, siger Bjarne Hastrup.

6,2 procent er færdigvaccineret

Indtil videre er 361.624 personer færdigvaccineret i Danmark. Det svarer til 6,2 procent af befolkningen. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at færdigvaccinerede holder afstand til personer i risikogruppen, hvis de endnu ikke er færdigvaccinerede.

Risikogruppen omfatter personer over 65 år eller for eksempel personer med kroniske sygdomme.

Anbefalingen om at holde to meters afstand til andre mennesker er også fortsat gældende i det offentlige rum, selv om man er færdigvaccineret.



