Sundhedsstyrelsen vil have drukfri fester på skoler: - Sker kun med politisk beslutning

Når der efter sommerferien er gang i skolestarten behøver der ikke være alkohol indblandet på landets ungdomsuddannelser.

Sådan lyder budskabet i et brev, som Sundhedsstyrelsen har sendt til direktører og rektorer på landets gymnasier og erhvervsskoler.

I brevet præsenteres en række forslag til at ændre reglerne på skolerne, så alkoholen kommer til at fylde mindre til fester og andre arrangementer.

Men det bliver ikke lige sådan at gennemføre mener Brian Linke, der er rektor på Tornbjerg Gymnasium i Odense.

- Vi har allerede planlagt en fest i september, som er en traditionel fest, hvor det ikke lige bliver lavet om. Der skal eleverne jo med ind og være med til at beslutte det, siger han.

En ændring af kultur

Et af forslagene går på at forbyde alkohol til fester fra skolestart og frem til efterårsferien, så nye elever kan lære hinanden at kende, uden at alkohol spiller ind.

I brevet foreslås det også, at studieture og øvrige arrangementer på skolen gøres 100 procent alkoholfri. ligesom skolerne opfordres til at forbyde salg af drikkevarer med en alkoholprocent på over 5.

Men det sker ikke fra den ene dag til den anden, siger Brian Linke.

- Det er en kulturændring, hvis vi skal ændre noget.

Baggrunden for opfordringen er Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om unges indtag af alkohol, som blev meldt ud i foråret.

Skal være politisk

Men det bliver ikke Tornbjerg Gymnasium, der alene kommer til at tage det første skridt, når det kommer til at forbyde alkohol til fester og andre arrangementer i skole regi.

Brian Linke peger derimod på, at det skal være en beslutning på et højere plan.

- Vi vil gerne have at unge søger vores gymnasium, og så nytter det ikke, at vi som det eneste afskaffer alkohol og andre gymnasier ikke gør. Så det kommer ikke til at ske at et gymnasium solo går ud og afskaffer alkohol. Derfor skal det være en politisk beslutning.

Styrelsen fraråder nu, at unge under 18 år drikker alkohol, fordi det skader hjernes udvikling og evne til at lære, planlægge og huske. Samtidig øger alkohol risikoen for ulykker, vold og uønsket sex.

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der i gennemsnit dør én ung om måneden i Danmark, hvor dødsfaldet kan relateres til alkohol.