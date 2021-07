Sundhedsstyrelsen vurderer i efteråret behovet for tredje stik

Hun tilføjer, at det er sundhedsmyndighederne, der skal vurdere, om det er en fordel at give tredje stik til de ældre.

Per Larsen, der er sundhedsordfører for Konservative, mener ligesom Liselott Blixt, at det er myndighederne, der skal tage beslutningen, og han vil gerne have dem til at kigge på det.

- Hvis sundhedsmyndighederne kommer frem til en konklusion om, at der er grupper i befolkningen, der skal vaccineres en gang mere, bakker vi selvfølgelig op om det, siger han.

Enhedslisten er heller ikke afvisende over for, at et tredje stik kan komme på tale.

- Det er vi fuldstændig åbne over for.

- Det afhænger fuldstændig af, hvilken anbefaling der kommer fra sundhedsmyndighederne, siger Peder Hvelplund, der er partiets coronaordfører.

Liselott Blixt mener, at et tredje vaccinestik bør være på dagsordenen, når sundhedsordførerne mødes med myndighederne næste gang.

- De skal kigge på, hvor dækkede de ældre og sårbare er med de to stik, de har fået, og om vi skaber mere immunitet ved at få det tredje, siger hun.

Torsdag skrev den israelske avis Haaretz, at Israel som det første land i verden vil give et tredje stik med Pfizer-vaccinen til borgere over 60 år.

Det gøres for at dæmme op for den mere smitsomme Delta-variant.

2000 personer i Israel med svækket immunforsvar har allerede modtaget det tredje vaccinationsstik, uden at der har været rapporter om bivirkninger.