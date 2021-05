Superliga-anførere: OB og FCN har de værste baner

Efter hver kamp bedømmer udeholdets anfører kampbanen med en karakter mellem 1-5, og Brøndbys bane har fået et gennemsnit på 4,36.

Den næstbedste bane finder man i Aalborg, hvor gennemsnittet er 3,93. Dernæst følger Parken i København og Ceres Park i Aarhus, mens FC Midtjyllands hjemmebane, der sidste år var Danmarks bedste, er at finde på femtepladsen.

Banerne i Odense og Farum er begge noteret for en gennemsnitsscore på 1,93 i anførernes bedømmelser.

Ny bane til sommer

Der er dog håb for, at det fynske græstæppe til næste sæson kan stige i anseelse hos klubbernes anførere.

I februar meldte klubben nemlig ud, at man efter sæsonen vil anlægge helt nyt græstæppe på stadion i løbet af sommeren.

Grunden til, at det ikke bliver gjort tidligere, er, at kampprogrammet står i vejen.

Anlæggelsen forventes at tage mellem seks og otte uger.

Spillerforeningen: - Hæv bundniveauet

Chef for spillerrådgivning i Spillerforeningen, Thomas Lindrup, ærgrer sig over, at banerne gennemsnitligt virker til at blive dårligere.

- Vi må konstatere, at der er for stor forskel på kvaliteten af banerne i Superligaen. Det er et problem, at man møder så forskellige betingelser, alt efter hvilket stadion man spiller på.

- Vi skal simpelthen have hævet bundniveauet for banerne i Superligaen. For vi kan jo se, at det er muligt at have gode baner i Danmark. En god bane er fundamentet for at kunne spille fodbold, og vi skylder spillerne at give dem de bedste betingelser for at præstere, siger Lindrup.

Han anerkender, at man med kampe tidligt i februar - på grund af coronapandemien - har gjort vilkårene for gode baner ekstra vanskelige i denne sæson. Han mener dog også, at flere klubber ikke prioriterer at have en god bane.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Rune Bille, der er chef for fritid og folkeoplysning hos Odense Kommune, men det har ikke været muligt.