Superligaklub ansætter OB-assistent som cheftræner

Niels Lodberg er ny assistenttræner, og det er to personer med et solidt kendskab til klubben, der indtager rollerne.

42-årige Henrik Hansen er med 204 optrædener kamprekordholder i Sønderjyske, mens 41-årige Niels Lodberg har spillet knap 100 kampe for klubben, som han også har været assistent i tidligere.

- Jeg er glad for, at vi nu har vores trænere på plads til de opgaver, der venter forude. Vi har været meget grundige i processen, og jeg mener, at vi i Henrik Hansen og Niels Lodberg har fundet de profiler, vi har søgt efter.

- De har et stort kendskab til klubben, men de har også en forståelse for det spændende projekt, vi står i med det nye ejerskab, siger Sønderjyskes sportsdirektør, Esben Hansen.

Den nye trænerduo erstatter tyskeren Michael Boris, der blev fyret i starten af november. Siden var den tidligere landsholdsspiller Simon Poulsen vikar i efterårets sidste kampe.

Hansen og Lodberg tiltræder 1. januar og har fået kontrakter frem til sommeren 2024.

Henrik Hansen kommer tilbage til Sønderjyske efter tre og et halvt år som assistent i OB. Lodberg stoppede i sommer som assistent i Sønderjyske.

Hansen overtager Sønderjyske-roret på et tidspunkt, hvor holdet ligger nummer 11 i tabellen og har seks point op til redning.

- Det er et langsigtet projekt, jeg er gået ind til, men i første omgang skal vi selvfølgelig gøre alt for at sikre os endnu en sæson i 3F Superligaen.

- Jeg tror på, at vi både kan skabe resultater og udvikle os, så vi står stærkt efter sommerferien, uanset hvordan det ender, men jeg har sagt ja til jobbet, fordi jeg tror på projektet både på den korte og den lange bane, siger Henrik Hansen.

Hansen stoppede i 2015 sin aktive karriere, mens han var i Sønderjyske. Han blev efterfølgende talenttræner og assistent, inden han i 2018 skiftede til OB.