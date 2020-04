Supermarkeder og kunder: Husk nu at holde afstand

Dorte Bjerg er pensionist og gør sit for at passe på sig selv og andre i denne tid. Derfor blev hun også chokeret, da hun forleden handlede ind i Fakta i Rømersgade i Odense.

- Jeg stod i kø med god afstand til den person foran mig. Men fordi kassedamen kørte varerne igennem så hurtigt, blev vi tvunget til at rykke alt for tæt sammen i køen og pakke varerne flere personer ad gangen, fortæller hun.

Og Dorte Bjerg er ikke den eneste, der melder om oplevelser i supermarkedet, som gør det svært at tage ud at handle uden at være bekymret for at smitte andre eller selv at blive smittet.

Kvickly Skibhusvej i Odense er nogle af dem, der for nylig har opfordret til, at folk minder hinanden om reglerne for afstand. Billedet er et uddrag af butikkens opslag på Facebook.

TV 2 Fyn modtager dagligt beskeder fra folk, der opfordrer til et større fokus på initiativer, som kan øge sikkerheden for alle, når de er ude at handle.

En genopfriskning af reglerne

Hos Coop oplever man generelt, at folk er gode til at overholde reglerne, men der er også hele tiden behov for at opfordre til at passe på hinanden kunder og ansatte imellem.

- Vi sender dagligt informationer ud til vores kunder for at minde om vigtigheden i, at vi passer på hinanden, og vores ansatte får også løbende nye instrukser, som de skal forholde sig til, så de kan hjælpe vores kunder i den rigtige retning, siger Jens Juul Nielsen, Informationsdirektør hos Coop.

Men Dorte Bjergs eksempel er med til at sætte fokus på, at det fortsat er nødvendigt at minde kunder og ansatte om reglerne, siger han.

- Det kan godt være, vi skal bruge denne lejlighed til at genopfriske nogle af vores instrukser for de ansatte, og det vil jeg tage med videre.

Jens Juul Nielsen, Informationsdirektør hos Coop, håber også på, at Coops kommende initiativ med at indføre ‘kundedelere’ i butikkerne kan gøre det endnu mere sikkert for kunder som Dorte Bjerg at handle.

Nye kundedelere Dagligvarebutikkerne indfører løbende nye initiativer, som skal øge sikkerheden i supermarkederne.

I den kommende uge indfører Coop kundedelere i alle butikker. Det er en papvæg, der bliver sat op forenden af alle kasseapparater, så kunderne ikke står op af hinanden og pakker deres varer.

For alles bedste

Selvom Dorte Bjerg godt kan lide ideen med de nye kundedelere, mener hun, at der skal mere til for at tingene for alvor ændrer sig i de butikker, hvor der er problemer.

- Det vil da uden tvivl kunne hjælpe, men der er behov for at alle tager det her alvorligt. Det er jo for vores alles bedste, at reglerne er her.