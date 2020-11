SDU udvikler: Supermundbind dræber corona og advarer om smittefare

Netop nu står forskere på Syddansk Universitet og udvikler på et mundbind, som meget vel ikke kun kan revolutionere brugen af mundbind, men også opfattelsen af mindbind.

Det er nemlig ikke nogen hemmelig, at verden er delt på kryds og tværs i troen på, om mundbind overhovedet har en effekt. Men sammen med virksomheden Abena vil professor Yogendra Mishra og lektor Roana de Oliveira Hansen fra NanoSyd ved SDU i Sønderborg udvikle et mundbind, så det hurtigt kan ændre sig.

De vil nemlig skabe et mundbind, der ikke blot uskadeliggør corona-virussen, men også alarmerer brugeren, når mundbindet kommer i kontakt med virusset.

Yogendra Mishra fortæller, at mikropartiklerne binder sig til corona-virussets overfladeproteiner kaldet Spike (S), hvilket er det, som ses som den krone eller glorie, der har givet corona-virusset sit navn.

- Virusset bliver indkapslet og kan derfor ikke binde sig til celler i vores krop. Konceptet og teknologien er billig, simpel og hurtig at fremstille i stor skala, siger Yogendra Mishra.

Det er netop den lovende teknologi, der har fået Abena, der i forvejen producerer værnemidler til sundhedspersonale, til at støtte projektet.

- Smitteopsporing og smittekæder er ord, vi alle kender i dag, og vi ser denne teknologi som en naturlig og accelereret udvikling, der er kommet af, at vi er midt i en pandemi, siger direktionsassistent Jacob Marcussen fra Abena og tilføjer:

- Vi tror så meget på teknologien, at vi går i gang med de indledende forsøg, så vi forhåbentlig hurtigst muligt kan få mundbindet på markedet.

Elektriske partikler

De nanopartikler, forskerne bruger, kan også virke som elektriske ledere. Det åbner for endnu en smart mulighed med mundbindet. Det forklarer lektor ved Nanosyd på SDU, Roana de Oliveira Hansen:

- Når vi bruger disse tetrapods eller nanopartikler på en elektrode, er vi i stand til at sende et signal videre. Det kan være til en hvilken som helst device som en smartphone eller en iPad.

På den måde vil mundbindet også kunne bruges til smitteopsporing.

De såkaldte tetrapods er kodet til at kende de små spikes eller antenner, som vi kender fra coronavirus. Men de kan hurtigt omstilles til at genkende mange andre vira, og det ser Abena et kæmpe potentiale i. For arbejdet med mundbindet har stadig en horisont på et års tid, og til den tid vil der være vacciner mod corona. Alligevel er mundbindet et vigtigt skridt, mener Abena.

- Det er tanken, at teknologien også kan bruges til andre vira. SARS, MERS, EBOLA og covid-19 er alle eksempler på pandemier, der har haft enorme konsekvenser rundt om i verden. Fællesnævneren er, at det gælder om at opspore smitten og bryde smittekæden. Målet er at lave et produkt, der kan bruges i dag, men i høj grad også i fremtiden. Det skal det her projekt medvirke til, siger Jacob Marcussen.

