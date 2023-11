Susan er ikke den eneste - fejl på lønsedler kaster millioner af sig

Særligt ét sted går det galt

Lone Smidt understreger, at der er flere steder, hvor arbejdsgiverne tager fejl. Men særligt ved ancienniteten går det galt.

- Noget af det, vi hører, er, at det med ancienniteten går galt. Det er ikke altid, det følger automatisk med på lønsedlen, når man har været i en stilling i længere tid, fortæller hun.

Næstformanden opfordrer altså til at være ekstra opmærksom på, om man får det lønhop, der kan følge med at have været i en stilling over længere tid.

For Susan Birkvald var det ikke ancienniteten, den var gal med. For hende drejede det sig om, at hun i mange tilfælde ikke havde modtaget penge for overarbejde og afbrudt fridøgn.