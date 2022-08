Susanne får behandling i hjemmet: - Jubii, jeg tænkte bare, det var dog en genial ide

Susanne Dyrhoff Nyegaard har sclerose, og har brug for at få fyldt medicin i sin pumpe flere gange om året, så hun kan undgå spasmer. Tidligere har hun måtte tage turen til OUH hver gang, men nu får hun besøg af en sygeplejerske, der kan klare behandlingen i hendes stue.



- Jeg sagde bare jubii. Første gang Lena sagde, at hun skulle i gang med det her forskningsprojekt, tænkte jeg, det var dog en genial ide, siger hun.

Sygeplejerske Lena Skovgård Petersen er ph.d.-studerende på Neurologisk afdeling på OUH og står for forskningsprojektet med at tilbyde hjemmebehandling til neurologiske handicappede patienter, der har brug for at få justeret deres medicin.

Ventetid på OUH

Formålet er at undersøge, hvad det betyder for behandlingen af patienterne, hvis den foregår i hjemmet i stedet for på et ambulatorium på hospitalet.



- Vi havde en oplevelse af, at vores patienter sad rigtig længe i venteværelset eller måtte ligge i en seng efter at være blevet transporteret ind til os med liggende transport, sige Lena Skovgård Petersen.

Den oplevelse kan Susanne Dyrhoff Nyegaard god nikke genkendende til.

- Jeg syntes, at det var frustrerende. For det første er der et stykke vej til OUH, selvom jeg bor tæt på. Og selvom man havde en tid til klokken ti, kunne man ikke være sikker på, at man kunne komme til klokken ti, for på et sygehus kan der altid ske noget uforudset, forklarer hun.

Nye app hjælper til

Hjemmebehandlingen tilbydes til en blandet patientgruppe, der på grund af for eksempel hjerneskade, brækket ryg eller sclerose har brug for medicin for at undgå spasmer.

Sygeplejerskerne får hjælp af en nyudviklet app, der hjælper med kørselsplanlægningen.

- Vi kan hele tiden se, hvor mange patientbesøg vi har plads til på en arbejdsdag. Og vi prøver så vidt muligt at lægge vores besøg sådan, at vi ikke skal til Nordfyn og Sydfyn på samme dag, siger sygeplejersken.

Mere kvalitet og bedre tid

For Susanne Dyrhoff Nyegaard betyder hjemmebehandlingen, at hun slipper for at rive en hel dag ud af kalenderen, når hendes pumpe skal fyldes op, og i stedet kan passe sit job som lektor på Kold College.

- Jeg kan godt lide at udfylde min tid konstruktivt. Og så synes jeg bare, at det er dejligt, at man har fået mulighed for at passe det, man skal. Der skal selvfølgelig meget udstyr med, når det skal foregå hjemme ved køkkenbordet. Og omgivelserne er anderledes end på sygehuset, siger Susanne Dyrhoff Nyegaard.

At lave hjemmebehandling kræver, at sygeplejerskerne har en hel del udstyr med rundt, og samtidig skal de vænne sig til, at behandlingen foregår i hjemmet ved køkkenbordet, og at omgivelserne er anderledes end på sygehuset.

- Selvfølgelig kan der være forstyrrende elementer, når man arbejder på en anden matrikel, end man er vant til. Men det er alt sammen noget, vi har arbejdet med. Så vi synes, at vi får mere kvalitet i behandlingen, og det opvejer nogle af de ulemper, der kan være ved at skulle køre ud af huset, siger Lena Skovgård Petersen.

Patienten i fokus

Og for Susanne Dyrhoff Nyegaard giver behandlingen i hjemmet rigtig god mening.

- For mig er der er en stor signalværdi i, at de sætter patienten i centrum. Jeg er ikke bare en ting, der skal gøres noget ved. Det er mig, der er fokus på. Man har meget mere ro til at svare på, hvordan det nu går. Og så virker det til, at sygeplejerskerne er mere afslappede.

Projektet skal nu evalueres, men alt tyder på, at det bliver permanent. Samtidig er der ved at bliver udbredt på andre områder ved OUH også.