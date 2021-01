Suveræne Axelsen: En ekstraordinær præstation af mig

Viktor Axelsen ved godt selv, at han har gang i noget stort.

Den danske badmintonspiller levede søndag op til favoritværdigheden og vandt uden problemer Thailand Open ved at besejre landsmanden Hans-Kristian Vittinghus i to sæt.

Det var anden uge i træk, at han vandt en Super 1000-turnering, og går man tilbage til sidste år, er det hans sjette turneringssejr i træk, når man tæller DM med.

- Det er en stor bedrift for mig. Jeg har ikke spillet i lang tid. Men at komme tilbage hertil og vinde to turneringer i træk er en ekstraordinær præstation af mig, så jeg er meget glad og stolt, siger han ifølge TV2 Sport.

Axelsen var favorit til søndagens finale, og det stod hurtigt klart, at han var mindst et niveau bedre end Vittinghus, som kæmpede ihærdigt for at følge med.

- Jeg er lidt rundt på gulvet og træt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er meget glad for at vinde to titler i streg her i Thailand, siger han.

Axelsen sad ude med en skade, da der i oktober blev afholdt Denmark Open som den første store turnering, efter at coronapandemien satte sæsonen på pause.

Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor var sidste uges turnering i Bangkok Axelsens første siden All England-triumfen i marts sidste år.

Ifølge landstræner Kenneth Jonassen var der meget, der tydede på, at Axelsen var knivskarp hjemme i Danmark.

- Jeg så mange ting derhjemme på træningen, der tydede på, at han er et godt sted, men det er ikke ensbetydende med, at man kan gå ind og levere, som han har gjort i to så store turneringer i træk mod flere af verdens bedste spillere, lyder det fra Kenneth Jonassen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

- Det er ganske enkelt imponerende efter en skadespause og operation i oktober, samtidig med at han er blevet far.

- Han har som altid håndteret det yderst professionelt og med et godt bagland, så en kæmpe cadeau til ham, at han har kunnet levere af øverste hylde, siger Kenneth Jonassen.