SVEND-prisen uddelt: Her er publikums favoritter fra 2020

Coronavirus har i år betydet et noget anderledes arrangement i Svendborg til uddelingen af årets SVEND-priser.

Men selvom arrangementet ikke lignede det, det plejer, så er i alt otte film eller skuespillere traditionen tro blevet kåret som publikums favoritter.

Den helt store vinder af prisen for årets film blev 'Ser du månen, Daniel', som er instrueret af Niels Arden Oplev og Anders W. Berthelsen.

Normalt samles flere tusinde gæster på torvet i Svendborg, når publikumsprisen uddeles. I år har man i stedet kunnet følge med hjemme fra stuen.

- Vi har arbejdet på højtryk for at få en alternativ udgave af årets prisuddeling stablet på benene, for SVEND-priserne skal uddeles, corona eller ej. Det er vigtigt for os, at vi sikrer en folkelig hyldest af biografoplevelsen og det foregående års danske film- og tv-produktioner, understregede Klaus Hansen over TV 2 Fyn i juli, da hele konceptet omkring SVEND-prisen blev lavet om.

De otte vindere Årets danske film Ser du månen, Daniel – instrueret af Niels Arden Oplev og Anders W. Berthelsen Årets danske børnefilm Mugge & Vejfesten.- instrueret af Anders Morgenthaler & Mikael Wulff Årets kvindelige skuespiller Bodil Jørgensen for De forbandede År Årets mandlige skuespiller Esben Smed for Ser du månen, Daniel Årets danske TV-dramaserie Tinka og Kongespillet – Hovedforfattere Flemming Klem, Ina Bruun, Stefan Jaworski. Produceret af Cosmo Film Årets danske skuespiller i en TV-dramaserie Josephine Højbjerg for Tinka og Kongespillet Årets udenlandske film Joker Årets udenlandske børnefilm Frost 2 Kilde: SVEND Prisen

Prisen blev stiftet i 2005 og uddeles hvert år i Svendborg i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, Producentforeningen og FilmFyn.

SVEND-prisen adskiller sig fra andre filmpriser ved at være Danmarks største filmpris, hvor det udelukkende er publikum, der bestemmer, hvem der skal løbe med årets priser.