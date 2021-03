Svindelsager med netbank satte rekord i 2020

Der er nærmest kun et godt råd. Man skal aldrig udlevere brugernavn, password og nøglekoder. Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør, Finans Danmark

Rekordmange bankkunder blev sidste år udsat for svindel via netbank.

Sidste år var der 1970 sager med svindel med netbank. I 2019 var tallet 1452.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren.

Samlet er tyvene i år sluppet afsted med 54,5 millioner kroner mod 52 millioner kroner sidste år.

Hos Finans Danmark konstaterer digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen, at forsøg på svindel via netbank bliver ved med at være et område, hvor man kan blive franarret penge.

- Der er fortsat stor aktivitet blandt de kriminelle, og der er flere forsøg på svindel, så man skal som bankkunde have paraderne oppe, siger Michael Busk-Jepsen.

Han hæfter sig ved, at de svindlede beløb er faldet med omkring 30 procent fra første halvdel af 2020 til anden halvdel af året.

Det har medvirket til, at det gennemsnitlige tab per sag er faldet.

Det skyldes ifølge Michael Busk-Jepsen blandt andet, at mange banker i løbet af 2020 har indført begrænsninger på, hvor mange penge man kan overføre mellem konti per dag.

- Bankerne har desuden slået nogle forskellige mekanismer til, der gør dem bedre til at se, at der sker noget uregelmæssigt på almindelig konti og få det stoppet.

Han fortæller, at den typiske sag er en ældre kvinde, der bliver ringet op af en, der udgiver sig for at arbejde i hendes bank eller for eksempel Nets.

På den måde lokker de bankoplysninger login til NemID eller sms-kontrolkoder ud af folk og får på den måde adgang til bankkontoen.

Ifølge Michael Busk-Jepsen er der kun en måde at undgå svindel via netbank.

- Der er nærmest kun et godt råd. Man skal aldrig udlevere brugernavn, password og nøglekoder.

- Det vil banker, rigtige virksomheder og myndigheder aldrig bede om, så hvis man bliver spurgt om det, så er det, fordi man er ved at blive udsat for svindel, siger han.

