Svindlere sender advarselsmails med falsk antivirus

Der er falske mails fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) i omløb, hvor modtageren opfordres til at klikke på et link for at hente antivirusbeskyttelse.

Det oplyser CFCS i en pressemeddelelse.

CFCS kalder det svindel - phishing - og opfordrer til, at man undlader at klikke på linket og i stedet sletter mailen, lyder det.

Phishing og smishing er ord for en fremgangsmåde, hvor svindlere forsøger at franarre folk deres personlige oplysninger via sms-beskeder og mails.

De oplysninger kan svindlerne derefter bruge til at begå økonomisk kriminalitet ved for eksempel at stjæle folks identitet eller deres penge.

Udmeldingen fra CFCS kommer, efter at borgere, der har modtaget mailen, har henvendt sig til Center for Cybersikkerhed.

De falske mails foregiver at være en sikkerhedsadvarsel, der advarer mod "en markant stigning i cybertrusler". I dem opfordres modtageren til at aktivere en antivirusbeskyttelse, skriver CFCS.

- Der er tale om en phishing-mail, som kriminelle sender ud for at snyde modtagere til at afgive information eller downloade malware, skriver CFCS.