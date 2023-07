Syddansk lægevagt er bedst til at tage telefonen

Hver fjerde opkald til landets lægevagter bliver afbrudt, inden en læge kan nå at tage telefonen.

I alt 922.306 opkald i 2022 ifølge TV 2.

Men faktisk kan fynboerne glæde sig over, at Region Syddanmark har den lægevagt, hvor færrest opkald ikke når at blive besvaret.

Her er procentdelen af ikke besvarede opkald i lægevagten nemlig på 13 procent, mens tallet hos højdespringeren i Region Hovedstaden er 32 procent.

I de resterende danske regioner er der faktisk ingen lægevagter, der har en andel ubesvare opkald på under 20 procent.

Tallene møder kritik fra landets største patientorganisation Danske Patienter.

- Det er nogle helt enorme tal og virkelig alvorligt, for når patienter opgiver at komme igennem eller ikke kan komme igennem, kan det gå ud over deres helbred, siger direktør Morten Freil til TV 2.