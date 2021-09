Sydfynske svindellæger kulegraves af myndighederne

Jane Heitmann (V), der er formand for Sundhedsudvalget, har stillet det spørgsmål, der har affødt ministersvaret. Hun mener, at den norske model kunne være interessant i Danmark.

- Jeg synes, det er værd at se på. Netop for at sikre, at der altid er den fornødne tillid mellem læge og patient, siger hun

Kan en læge ikke være dygtig, selvom de for eksempel har taget af kassen?

- Jo, det er en rigtig svær balance at bevæge sig ind på det område, der hedder, hvornår skal man fratage en autorisation. Der kan jo være mange parametre i spil. I Sverige og Norge har de flere parametre i spil, end vi har i Danmark. Og det kunne godt give mening at kigge på, hvordan man har skruet lovgivningen sammen. Kan vi lade os inspirere, og kan vi lære noget?

Flere partier afviser

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil ikke umiddelbart forholde sig til den norske og svenske model. Det vil til gengæld både Konservative og SF.



- Jeg synes også, man skal slå hårdt ned på det med nogle kraftige sanktioner, sådan at man statuerer et eksempel og siger: Det her vil vi simpelhen ikke finde os i, siger Per Larsen, der er sundhedsordfører i Konservative og fortsætter:

- Men det med at tage autorisationen fra folk og sige: Nu må I heller ikke have lov at passe jeres arbejde, det synes jeg er i den kraftige ende, fordi det også har den konsekvens, at der pludselig er en masse mennesker, der står uden en læge.