Sygehuse vil kalde patienter ind igen: Nu håber Christian på sin operation

Statsminister Mette Frederiksen kunne på et pressemøde tirsdag melde ud, at landets hospitaler og sygehuse gradvist skal genåbne for patienter.

Det gælder også på Fyn, fortæller Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

- Det betyder, at vi nu vil have fokus på at have kapacitet til at håndtere covid-patienter samt have kapacitet til at åbne og hente patienter ind, vi tidligere måtte aflyse, siger han til TV 2/Fyn.

Den melding glæder pensionisten Christian Nielsen fra Nyborg, der inden nedlukningen fik opereret sit ene øje for grå stær.

- Og så skulle jeg have det venstre øje opereret den 20. Marts, men få dage inden lukkede de det hele ned, siger han.

Derfor må Christian Nielsen nu tage klap for sit venstre øje, når han skal se med det andet, der efter operationen ser normalt. Og da indgrebet almindeligvis tager under en halv time, håber han, at det er en af dem, der vil blive rykket frem.

Flere må fortsat have tålmodighed

Ifølge koncerndirektøren må flere af patienterne dog fortsat væbne sig med tålmodighed. Og det er Christian Nielsen også indstillet på.

- Jeg har fuld forståelse for, at de skal bruge deres ressourcer til det vigtigste, og det her er jo ikke dødeligt, siger han.

Regionen er gået i gang med at lave en lægefaglig vurdering af patienterne for at se, hvem der har størst behov for at blive kaldt ind.

- Nogle patienter kan måske vente et par måneder, før de skal kaldes ind. Vi vil have en stor bunke, der skal håndteres nu, siger Kurt Espersen.

Bekymret for covid-19

De patienter, der vil blive kaldt ind den kommende tid, behøver ikke at være bekymrede for, at genåbningen vil betyde en stor risiko for smittespredning på hospitalerne, fortæller koncerndirektøren.

- Vi vil fortsat gøre brug af video-konsultationer og kalder ikke mange patienter ind, der skal sidde og vente i venteværelset. Så vi vil stadig være restriktive omkring besøg på vores sygehuse. Hvis patienter bliver kaldt ind, kan de være rolige, vi skal nok passe godt på dem, siger han.

Regionen planlægger desuden at udvide åbningstiderne, så patienterne bliver spredt ud over dagen.

Hvis man alligevel føler sig utryg ved at møde ind på sygehuset, opfordrer Kurt Espersen til at kontakte afdelingen, man er blevet kaldt ind på.

- Det kan godt være, man kan komme til som den første eller sidste på programmet, så der ikke er så mange. Eller man kan lave andre tiltag, siger koncerdirektøren.