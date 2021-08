Sygeplejerske-konflikt kan være slut lørdag

Et lovindgreb skal gennem Folketinget. Ifølge Peter Hummelgaard vil lovforslaget blive fremsat torsdag med henblik på, at det kan træde i kraft lørdag.



Hvis lovforslaget skal hastebehandles, kræver det dispensation fra tre fjerdedele af Folketinget.

Lovforslaget vil følge det mæglingsforslag, som forligsmanden kom frem til, oplyser beskæftigelsesministeren.

Mæglingsforslaget blev i sin tid afvist af sygeplejerskernes medlemmer.

Regeringen begrunder behovet for et indgreb med, at sundhedsvæsnet ikke kan holde til, at en andel af sygeplejerskerne strejker.

- Lige nu der kører vores planlagte operationer på halv kraft, og det siger sig selv, at sundhedsvæsenet kan ikke fungere i så lang tid på halv kraft, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- For hver uge konflikten får lov til at fortsætte, forlænger man puklen af behandlinger med 10 uger. Det påvirker 200.000 patienter, siger han.

Både SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har allerede meddelt, at de stemmer imod lovindgrebet. De langer samtidig alle tre hårdt ud mod regeringen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard erkender også onsdag aften, at han helst var fri for at afholde det pressemøde, han selv havde indkaldt til:

- Der er ikke nogen vindere ved det her, men sådan er virkeligheden jo også fra tid til anden, siger han.

Han kom samtidig med løfte om, at det element i mæglingsforslaget, der handler om at lave en komité, der skal undersøge uligeløn på arbejdsmarkedet.

- Det her er ikke en syltekrukke. Vi har tænkt os at følge op på, hvad lønkomitéen finder frem til, siger han.