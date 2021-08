Sygeplejersker mødt ind til pukkel: - Vi er i gang med at finde tider

Maria Jakobsson kommer således med samme melding, som kolleger landet over er kommet med siden den socialdemokratiske regering stoppede strejken og et flertal i Folketinget vedtog et lovindgreb, som afsluttede strejken.

- Lige nu tænker jeg, kampen gælder bedre arbejdsvilkår, hvor det var meget mere fokuseret på mere i løn under strejken, så tænker jeg den næste kamp er bedre arbejdsforhold og arbejdsvilkår.

- Det er jo en alvorlig sag det her med, at der kommer til at mangle så mange sygeplejersker om bare fem år - eller fire år er det vel efterhånden. Så jeg tænker, at det er nu, vi skal kæmpe for at få nogle bedre arbejdsvilkår, så vi har nogle gode sygeplejersker, der kan tage sig af os allesammen om fem til ti år, siger Maria Jakobsson.

Et presset efterår

Selvom hun ser frem til at tage imod patienter igen, ser hun også et efterår, som vil blive præget af, at puklen skal afvikles.

- Det skal jo bare klares med de rammer, vi har, og så er det jo ledelsens opgave at prioritere, hvad vi skal sortere fra, hvis vi skal sortere noget fra.

- Jeg tror, at det bliver presset, men vi skal jo have de pauser, vi skal have. Men jeg tænker det bliver et hårdt efterår, siger hun.

Som alle andre skal Maria Jakobsson også have sin sommerferie - og snart også efterårsferie. Det løber op i fire ugers ferie i alt, og med fem kolleger skal afdelingen ikke kun afvikle en pukkel, men også afvikle i alt 24 ugers ferie i samme periode.

- Det bliver virkelig et stort puslespil, men vil skal gøre det så godt vi kan. Og så kan vi håbe, at patienterne ikke skal vente al for lang tid på at få den behandling, de skal have, siger Maria Jakobsson.