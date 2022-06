Syv cykler stjæles om dagen: Trods rekordfå tyverier udbetaler forsikringerne enorme beløb

For at blive klogere på cykeltyvenes mønstre, kræver det nemlig, at man fanger flere af dem. Med en opklaringsprocent af cykeltyverier på to procent for Fyn har man for lidt data til at drage konklusioner.

- Vi har brug for at fange langt flere cykeltyve for at lave statistik på området. Der er så få, der bliver pågrebet og dømt, så vi kan kun formode, hvordan det hænger sammen, siger Hans Peter de Place.

Vi ville gerne have talt med Fyns Politi om, hvad det gør for at komme problemet til livs, og hvorfor så få sager bliver opklaret, men det har ikke haft mulighed for at stille op til interview.

Hvis du er en af de uheldige, der har mistet sin cykel, kan det være, der er håb at finde på hittegodskontoret. De ligger blandt andet inde med mange cykler, som står og samler støv.