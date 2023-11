Syv procent vil arbejde mere, og hver anden vil gå tidligt på pension: 592 fynboer svarer på spørgsmål om deres arbejdsliv

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen prøver ihærdigt at få danskerne til at arbejde mere, hvilket de også giver udtryk for på deres hjemmeside. Og hvis det ikke sker, får det konsekvenserne for velfærdsstaten.

Men spørger man fynboerne, er lysten og viljen til at arbejde mere ikke stor. Det viser en ny måling, som Megafon har lavet for TV 2 Fyn blandt 592 fynboer.

Vi kan starte med at se på, om fynboerne overhovedet har lyst til at arbejde mere.