Syv ud af ti kommuner søger fattighjælp for millioner - så mange penge har de søgt

Den midtfynske kommune mangler 75 millioner kroner i forhold til det forventede, og når alle udregninger er lagt sammen og trukket fra, mangler man fortsat 55 millioner kroner på bundlinjen.

- Hvis vi skal finde det beløb i besparelser, kommer det til at gøre ondt. Så mange penge kan vi ikke finde, uden at det vil ramme ældre, skoler og daginstitutioner, siger Hans Stavnsager.

Det gode argument

For at komme i nærheden af de i alt 800 millioner kroner, skal kommunerne argumentere for, at de har særlige demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer eller vedvarende økonomiske udfordringer.

Det er blandt andet stigende udgifter til det specialiserede socialområde, flere ældre og fejl i grundlaget for beregning af ejendomsskat, de fynske kommuner har lagt til grund for deres ansøgninger.

Middelfart er én af tre kommuner, der ikke har søgt.

- Vi kommer ikke i nærheden af de kriterier. Man kan altid bruge ekstra penge, men der er andre, der har mere brug for de penge, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd (S).

Der er dog ingen konsekvenser, hvis selv en velstillet kommune forsøger at få en bid af kagen også.

- Kommunen står ikke dårligere af at søge, men man skal overveje sine forventninger til det. Der er mange kommuner, der prøver at søge, men der er også mange, der ikke får noget eller får mindre end det, de har søgt. Så man kan godt sige, at det værste man kan få er et nej, men der er også spildt tid på ansøgningen. Og den tid går måske fra andre vigtige ting, forklarer professor i kommunal økonomi ved VIVE Kurt Houlberg.

I alt har 44 ud af landet 98 kommuner søgt om tilskud for knap 2,2 milliarder kroner.