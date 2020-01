Syv unge fynboer nomineret til prisen som årets kammerat

Syv sportsudøvere i alderen 13 til 16 år er udvalgt blandt de mange indstillede til Kammeratskabsprisen. De har alle det til fælles, at de gør noget særligt for kammeratskabet i deres klubber, og for det kan de vinde en pris og 25.000 kroner.

De nominerede er 15-årige Mathilde Kristensen fra Søndersø Gymnastikforening.

​​​​​13-årige Casper Dupont fra fodboldklubben Dalum IF i Odense. 15-årige Naja Bonnemose fra DHG's Sports Acrobatik. 16-årige Benjamin Madsen fra Team Odense Taekwondo Klub. 15-årige Luka Bah Hammer fra Nr. Lyndelse Badminton Klub. 13-årige Ninweta Surisho fra Middelfart Håndbold Klub. 14-årige Nicholas Bjørn-Eriksen fra Fodboldklubben Skårup IF.

- Det er en fed anerkendelse at få - især når man i bund og grund bare er sig selv og elsker sin sport og bidrager på den måde, siger Luka Bah Hammer, der er en af de nominerede.

Prisen blev første gang uddelt ved Fynske Banks Sportslørdag i Odense Idrætshal i 2017 og har siden været en årligt tilbagevendende begivenhed.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, fordi vi er med til at støtte op om det fynske, og de lokale, unge idrætsudøvere, som gør en stor indsats i det daglige, siger Henrik Bo Jensen, konsulent i Fonden for Fynske Bank.

Indstillede fra mange sportsgrene

I år består juryen af håndboldtræner Jan Pytlick, OB-spiller Jens Jakob Dyhr Thomasen, OB-spiller Julius Eskesen og Petter Blondeau, der er direktør i Fynske Bank. De har allerede haft en stor opgave med at udvælge de syv nominerede, for der er kommet mange indstillinger fra - også fra sportsgrene som fieldhockey og bueskydning.

Men nu er det altså vinderen, det gælder om at finde.

- Vi lægger meget vægt på, at det ikke er den bedste nødvendigvis, men én der er god til det sociale, én der er god til sammenholdet og én, der viser noget kampgejst, siger Henrik Bo Jensen, konsulent i Fonden for Fynske Bank.

Han mener, det er vigtig at være med til at støtte dem, der går forrest i foreningslivet.

- Vi synes, det passer rigtig fint ind i Fynske Banks DNA, og det handler blandt andet om de unges ambitioner, nærvær og måden at hjælpe hinanden på, siger Henrik Bo Jensen.

Fotosession og fuld af passion

Alle de nominerede modtager 3.000 kroner, mens vinderen derudover modtager 25.000 kroner, som skal bruges til at styrke holdet og kammeratskabet i klubben. Det kan være en fællesrejse, et socialt arrangement eller nyt udstyr til klubben.

Derudover var alle de nominerede til en fotosession 3. januar, hvor de syv nominerede fik taget billeder i deres sportstøj. De skal bruges under uddelingen af prisen 18. januar.